【Emily】憤怒鳥空襲律政中心女律師 律政司建議同事避眼神接觸

Emily睇過份問卷，除咗問及受襲嘅日期、時、地及傷勢外，仲想統計各人性別、頭髮長度，以評估雀鳥有冇特定攻擊對象，仲附圖問埋攻擊佢哋嘅雀鳥品種。

漁署話繁殖期野雀較警戒

律政司政務及發展科其後回覆內部，話接獲有關報告，並引述漁護署話，如走近繁殖期嘅野生雀鳥啲蛋、雛鳥，佢哋可能會比較戒備（defensive），可能會飛近人類，甚至以喙或爪觸碰人類，藉此引導人離開。根據漁護署資訊，有關情况只屬暫時，當雀鳥繁殖期過去就會停止；又建議可以兜路行、避免著鮮色衫、戴帽或者開遮；以及盡快離開原地，但千祈唔好奔跑。

Emily向律政司查詢有幾多職員曾遇襲、傷勢最嚴重係點、傷者可否獲工傷賠償。律政司發言人回覆話收到野生雀鳥喺律政中心一帶出現嘅報告後，已按有關建議提醒同事，會繼續留意情况。