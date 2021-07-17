【Emily】憤怒鳥空襲律政中心女律師 律政司建議同事避眼神接觸

【明報專訊】中環律政中心附近有多名律師遇襲！兇徒竟然係……雀仔！話說律政司6月時以「律政中心憤怒鳥攻擊（Angry bird attacks at JP）」為題，發內部電郵畀同事，透露最少5名長髮女律師喺律政中心附近畀雀攻擊，並喺內部做問卷調查了解情况，建議同事避免同雀仔有眼神接觸。有政府中人同Emily講笑：律政司係咪要告啲雀仔。
Emily睇過份問卷，除咗問及受襲嘅日期、時、地及傷勢外，仲想統計各人性別、頭髮長度，以評估雀鳥有冇特定攻擊對象，仲附圖問埋攻擊佢哋嘅雀鳥品種。
漁署話繁殖期野雀較警戒
律政司政務及發展科其後回覆內部，話接獲有關報告，並引述漁護署話，如走近繁殖期嘅野生雀鳥啲蛋、雛鳥，佢哋可能會比較戒備（defensive），可能會飛近人類，甚至以喙或爪觸碰人類，藉此引導人離開。根據漁護署資訊，有關情况只屬暫時，當雀鳥繁殖期過去就會停止；又建議可以兜路行、避免著鮮色衫、戴帽或者開遮；以及盡快離開原地，但千祈唔好奔跑。
Emily向律政司查詢有幾多職員曾遇襲、傷勢最嚴重係點、傷者可否獲工傷賠償。律政司發言人回覆話收到野生雀鳥喺律政中心一帶出現嘅報告後，已按有關建議提醒同事，會繼續留意情况。