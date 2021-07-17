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2021年7月17日星期六
港聞二
國安警三路搜港大 檢哀悼議案道歉信 搜《學苑》校園電視 學生引述警方：調查宣揚恐怖主義
反修例紀錄片康城影展尾聲「特映」 《時代革命》導演周冠威：夜半敲門也不驚
投資者拒冒險 籌備中愛情片停拍
被投訴書籍一度售罄 書商相信合法：賣至勒令停售
反恐特勤隊首派便衣 巡法院港鐵站
港大研究：打復必泰抗體高科興9倍 學者：縱65%人打針 僅半人口受保護
林正財憂長者接種率低 未能保護最脆弱群體
坊間實驗室測試不一 數字難理解 高本恩不建議自行驗抗體
曾迪拜打兩劑國藥 來港女子驗出L452R
航拍機只准晝飛 明年6．1生效 飛行高度超上限須受訓
八鄉無人鐵皮屋起火 殃及11屋
「伙同犯罪適用暴動」上訴與盧建民案同10‧5審
6‧9深夜5人集結囚4月官：留守增暴力衝突可能
修例賦權私隱專員封網 互聯網協會批不合比例
梁頌恆集結終極敗訴 終院：行為本身令人反感
持刀漢超市傷人被警擊斃 死因庭裁合法被殺
相框掩飾運港 警拘毒鴛鴦檢值1600萬可卡因
雷擊天秤 3地盤工觸電 事發只站旁「睇位」 學者料地面傳電
政府刊憲 區會214席出缺
保母摔嬰落膠墊囚6周
6美容院涉用冒牌瘦身機 海關突擊搜查拘7人
自行減藥精神分裂復發 無業漢殺妻判醫院令
論壇搶咪 城大生認集結襲擊囚3周
黃照達漫畫
【Emily】憤怒鳥空襲律政中心女律師 律政司建議同事避眼神接觸
【Emily】葉劉出書 司局長齊到書展拎簽名
【Emily】3歷史建築列法定古蹟 般咸道官小 舊大埔警署 沙頭角協天宮
黃照達漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
【小啟：尊子請假，Emily版漫畫由黃照達代筆。編輯部】
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國安警三路搜港大 檢哀悼議案道歉信 搜《學苑》校園電視 學生引述警方：調查宣揚恐怖主義
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