自行減藥精神分裂復發 無業漢殺妻判醫院令

【明報專訊】患精神分裂症的無業男因懷疑妻子有婚外情，涉於2018年在石硤尾南山邨住所趁妻子煮飯時用刀插入其背致死，男子否認一項謀殺罪，原定昨在高等法院開審，惟被告改認誤殺罪，法庭最終接納被告因「不舉」而自行減藥，導致精神分裂症復發犯案，裁定誤殺罪成，判處無限期醫院令。
原控謀殺 認誤殺獲接納
被告羅允德（案發時57歲）原被控於2018年11月28日在南山邨一單位謀殺女子黃玲（40歲），改認誤殺罪獲法庭接納。
案情指出，被告與太太2001年結婚後育有2名兒子，案發時分別10歲和16歲，一家四口居於南山邨一單位。被告13歲起有酗酒習慣，婚後2年確診精神分裂症，需定期到醫院覆診及服藥，被告約於2006年懷疑受藥物影響「不舉」，於是自行減藥，至案發該月初仍有覆診。
疑因藥物不舉 病發聽指令殺妻
案發當日早上約11時，被告懷疑妻子對他不忠而爭執，遂走到廚房用刀插入其背部一刀，及後將屍體拖到客廳，清理地下，把刀棄置在單位外的垃圾桶後自行報警，他起初向警方稱是妻子自殺，及後承認因懷疑妻子出軌而殺害她。
控辯雙方的精神科醫生均診斷被告有被害妄想、會自言自語，同意被告因自行減藥，導致案發時精神分裂症復發，聽到聲音指令要殺害妻子，法官接納報告，裁定被告誤殺罪成。
辯方求情稱，被告疼愛兩名兒子，獲鄰居力證他人品好，望法庭輕判。法官判刑稱，為平衡公眾利益及被告病情，判無限期醫院令，須入住小欖精神病院接受治療直至適合出院為止。