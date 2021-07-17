自行減藥精神分裂復發 無業漢殺妻判醫院令

原控謀殺 認誤殺獲接納

被告羅允德（案發時57歲）原被控於2018年11月28日在南山邨一單位謀殺女子黃玲（40歲），改認誤殺罪獲法庭接納。

案情指出，被告與太太2001年結婚後育有2名兒子，案發時分別10歲和16歲，一家四口居於南山邨一單位。被告13歲起有酗酒習慣，婚後2年確診精神分裂症，需定期到醫院覆診及服藥，被告約於2006年懷疑受藥物影響「不舉」，於是自行減藥，至案發該月初仍有覆診。

疑因藥物不舉 病發聽指令殺妻

案發當日早上約11時，被告懷疑妻子對他不忠而爭執，遂走到廚房用刀插入其背部一刀，及後將屍體拖到客廳，清理地下，把刀棄置在單位外的垃圾桶後自行報警，他起初向警方稱是妻子自殺，及後承認因懷疑妻子出軌而殺害她。

控辯雙方的精神科醫生均診斷被告有被害妄想、會自言自語，同意被告因自行減藥，導致案發時精神分裂症復發，聽到聲音指令要殺害妻子，法官接納報告，裁定被告誤殺罪成。

辯方求情稱，被告疼愛兩名兒子，獲鄰居力證他人品好，望法庭輕判。法官判刑稱，為平衡公眾利益及被告病情，判無限期醫院令，須入住小欖精神病院接受治療直至適合出院為止。

【案件編號：HCCC 17/20】