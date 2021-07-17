保母摔嬰落膠墊囚6周

被告鍾照萍（56歲）被控2021年6月18日在翠屏南邨一單位，身為超過16歲而對一名8個月大兒童（即女童X）負有看管或照顧責任的人，故意襲擊女童X，其方式相當可能導致X受到不必要苦楚。

求情稱好友剛逝 情緒低落

辯方求情稱，案發前晚被告因好友去世而情緒低落，只睡了兩小時，原本打算請假，但被告將僱主的需要凌駕於自己休息的需要。他續稱，本案非同類案件最嚴重，女嬰沒表面傷痕及造成永久影響，犯罪時間性不長且非持續性，且被告深感後悔並承諾不會再從事照顧嬰兒工作，重犯機率低。

精神科報告顯示被告2004年起接受精神科治療，情况曾好轉，但近年因丈夫、母親及好友離世令病情復發，報告建議她繼續接受治療。辯方呈上多封求情信，包括好友、牧師及保安員，對被告評價正面，並樂於幫助別人。

官：向嬰發泄令人髮指

對於辯方稱女嬰父母未有即時報警，屈官認為此理由並非減刑因素，相反被告違反誠信，加上事主僅8個月大，完全沒反抗及保護自己的能力，受虐後亦不懂向父母投訴。她續稱，朋友離世與嬰兒無關，成年人工作時沒有管理情緒，反而發泄於無反抗能力的嬰兒身上，行為令人髮指，判刑必須具阻嚇。

【案件編號: KTCC 1137/21】