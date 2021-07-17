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雷擊天秤 3地盤工觸電 事發只站旁「睇位」 學者料地面傳電

【明報專訊】一個天秤昨晨於山頂一個地盤內吊運金屬物時遭閃電擊中，3名站於旁邊協助「睇位」的工人觸電受傷，3人清醒送院。有物理學者指出，雷電擊中天秤後可能產生側閃電及地面電流，令站於旁邊的工人觸電引致意外。

事發昨早10時許，3名工人於山頂施勳道3號建築地盤工作時疑被閃電擊中，3人四肢麻痹受傷，工友見狀報案，3人清醒送往瑪麗醫院治理。

現場消息稱，當時天秤正吊運一條長形金屬管狀物體，3名36至62歲工人在旁協助「睇位」，他們沒接觸金屬管，其間傳來雷聲，3人疑遭擊中觸電，其中一人倒臥地上沒法移動，另外兩人手腳麻痹。警方經調查後，相信該天秤先被雷電擊中。案件列工業意外。天文台昨晨7時35分發出雷暴警告，預料香港有局部地區雷暴，至傍晚6時除下。

中大物理系高級講師湯兆昇表示，雷電非直接從天上擊中人體，擊中天秤後可能產生名為側閃電（side flash）的分支，電流會以橫向方式釋放擊中工人。另外，電流經天秤接地時亦會產生地面電流，有可能從腳進入工人的身體引致觸電。

歐美統計：側閃意外率遠超雷擊

湯稱歐美統計顯示，側閃和地面電流造成意外和傷亡的機率遠高於雷電直接擊中，相信意外與兩種中雷方式有關。

工權會：天氣差應停戶外工作

工業傷亡權益會表示，僱主在行雷下雨等不良天氣下應停止安排員工於戶外工作，並於惡劣天氣期間作出適當的工作安排，避免發生意外。

去年9月，一名婦人早上獨自沿將軍澳衛奕信徑行山，其間疑被雷電擊中，感到不適。前年4月，一名中年行山漢在大澳行山時被雷電擊中，送院搶救後不治。

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