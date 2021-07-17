持刀漢超市傷人被警擊斃 死因庭裁合法被殺

陪審團倡增警車槍傷敷料數量

另外，陪審團亦裁定死者李浩庭（終年54歲）於2019年3月16日下午12時29分，在九龍新填地街「佳寶食品超級市場」遭警員PC 18848開槍擊中胸部，最終因槍傷死亡。

死因裁判官黃偉權昨早總結案情及引導陪審團時，提供「不合法被殺」、「合法被殺」及「存疑裁決」3個選項。若陪審團認為警員開槍不符合《警察通例》，可裁定「不合法射殺」，不過必須達致毫無合理疑點；若認為警員開槍是履行職責，阻止導致嚴重受傷或死亡的武力襲擊，只需考慮相對的可能性，就可裁定「合法射殺」；若證據不足及無法作出任何其他判斷，則可裁定「存疑裁決」。

開槍警員張健龍早前供稱，看到死者持刀跑入「佳寶」襲擊店長，其間不斷警告死者放下刀，但死者無理會，張意識到傷者生命受威脅，遂警告「警察咪郁，否則開槍」，但死者仍舉刀欲斬傷者，張只提到「警察咪……」，便開槍擊中死者身體最大面積部分，死者隨即倒地，其右心口，近乳頭位置中槍。有支援警員為死者急救及在其胸口貼上槍傷敷料，因急救箱僅有一張槍傷敷料。

警司（槍械訓練）麥啟立供稱，當時死者使用已開鋒的刀襲擊，對傷者生命造成威脅，形容射手腳是「for Hollywood only（荷里活電影才出現）」，且警員曾作出完整警告指示死者放下刀，即使第二次的開槍警告不完整，但因當時情况危急，認為開槍警員合乎規則。

【案件編號：CCDI 258/19】