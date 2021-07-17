港聞

港聞二

持刀漢超市傷人被警擊斃 死因庭裁合法被殺

【明報專訊】前年3月油麻地一超巿發生傷人及警員開槍事件，有吸毒習慣的五旬漢李浩庭被警方擊斃，3女2男陪審團昨退庭商議約2小時後，一致裁定死者死於「合法被殺」，且一致向警務處長建議，增加警車急救箱內槍傷敷料的數量。警方回覆本報查詢指出，已知悉死因庭的裁決，會研究相關建議。

陪審團倡增警車槍傷敷料數量

另外，陪審團亦裁定死者李浩庭（終年54歲）於2019年3月16日下午12時29分，在九龍新填地街「佳寶食品超級市場」遭警員PC 18848開槍擊中胸部，最終因槍傷死亡。

死因裁判官黃偉權昨早總結案情及引導陪審團時，提供「不合法被殺」、「合法被殺」及「存疑裁決」3個選項。若陪審團認為警員開槍不符合《警察通例》，可裁定「不合法射殺」，不過必須達致毫無合理疑點；若認為警員開槍是履行職責，阻止導致嚴重受傷或死亡的武力襲擊，只需考慮相對的可能性，就可裁定「合法射殺」；若證據不足及無法作出任何其他判斷，則可裁定「存疑裁決」。

開槍警員張健龍早前供稱，看到死者持刀跑入「佳寶」襲擊店長，其間不斷警告死者放下刀，但死者無理會，張意識到傷者生命受威脅，遂警告「警察咪郁，否則開槍」，但死者仍舉刀欲斬傷者，張只提到「警察咪……」，便開槍擊中死者身體最大面積部分，死者隨即倒地，其右心口，近乳頭位置中槍。有支援警員為死者急救及在其胸口貼上槍傷敷料，因急救箱僅有一張槍傷敷料。

警司（槍械訓練）麥啟立供稱，當時死者使用已開鋒的刀襲擊，對傷者生命造成威脅，形容射手腳是「for Hollywood only（荷里活電影才出現）」，且警員曾作出完整警告指示死者放下刀，即使第二次的開槍警告不完整，但因當時情况危急，認為開槍警員合乎規則。

【案件編號：CCDI 258/19】

相關字詞﹕合法被殺 警員開槍 佳寶食品超級市場 死因研訊

上 / 下一篇新聞

國安警三路搜港大 檢哀悼議案道歉信 搜《學苑》校園電視 學生引述警方：調查宣揚恐怖主義
國安警三路搜港大 檢哀悼議案道歉信 搜《學苑》校園電視 學生引述警方：調查宣揚恐怖主義
反修例紀錄片康城影展尾聲「特映」 《時代革命》導演周冠威：夜半敲門也不驚
反修例紀錄片康城影展尾聲「特映」 《時代革命》導演周冠威：夜半敲門也不驚
投資者拒冒險 籌備中愛情片停拍
投資者拒冒險 籌備中愛情片停拍
被投訴書籍一度售罄 書商相信合法：賣至勒令停售
被投訴書籍一度售罄 書商相信合法：賣至勒令停售
反恐特勤隊首派便衣 巡法院港鐵站
反恐特勤隊首派便衣 巡法院港鐵站
港大研究：打復必泰抗體高科興9倍 學者：縱65%人打針 僅半人口受保護
港大研究：打復必泰抗體高科興9倍 學者：縱65%人打針 僅半人口受保護
林正財憂長者接種率低 未能保護最脆弱群體
林正財憂長者接種率低 未能保護最脆弱群體
坊間實驗室測試不一 數字難理解 高本恩不建議自行驗抗體
坊間實驗室測試不一 數字難理解 高本恩不建議自行驗抗體
曾迪拜打兩劑國藥 來港女子驗出L452R
曾迪拜打兩劑國藥 來港女子驗出L452R
航拍機只准晝飛 明年6．1生效 飛行高度超上限須受訓
航拍機只准晝飛 明年6．1生效 飛行高度超上限須受訓
八鄉無人鐵皮屋起火 殃及11屋
八鄉無人鐵皮屋起火 殃及11屋
「伙同犯罪適用暴動」上訴與盧建民案同10‧5審
「伙同犯罪適用暴動」上訴與盧建民案同10‧5審
6‧9深夜5人集結囚4月官：留守增暴力衝突可能
6‧9深夜5人集結囚4月官：留守增暴力衝突可能
修例賦權私隱專員封網 互聯網協會批不合比例
修例賦權私隱專員封網 互聯網協會批不合比例
梁頌恆集結終極敗訴 終院：行為本身令人反感
梁頌恆集結終極敗訴 終院：行為本身令人反感
相框掩飾運港 警拘毒鴛鴦檢值1600萬可卡因
相框掩飾運港 警拘毒鴛鴦檢值1600萬可卡因
雷擊天秤 3地盤工觸電 事發只站旁「睇位」 學者料地面傳電
雷擊天秤 3地盤工觸電 事發只站旁「睇位」 學者料地面傳電
政府刊憲 區會214席出缺
政府刊憲 區會214席出缺
保母摔嬰落膠墊囚6周
保母摔嬰落膠墊囚6周
6美容院涉用冒牌瘦身機 海關突擊搜查拘7人
6美容院涉用冒牌瘦身機 海關突擊搜查拘7人
自行減藥精神分裂復發 無業漢殺妻判醫院令
自行減藥精神分裂復發 無業漢殺妻判醫院令
論壇搶咪 城大生認集結襲擊囚3周
論壇搶咪 城大生認集結襲擊囚3周
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】憤怒鳥空襲律政中心女律師 律政司建議同事避眼神接觸
【Emily】憤怒鳥空襲律政中心女律師 律政司建議同事避眼神接觸
【Emily】葉劉出書 司局長齊到書展拎簽名
【Emily】葉劉出書 司局長齊到書展拎簽名
【Emily】3歷史建築列法定古蹟 般咸道官小 舊大埔警署 沙頭角協天宮
【Emily】3歷史建築列法定古蹟 般咸道官小 舊大埔警署 沙頭角協天宮