梁頌恆集結終極敗訴 終院：行為本身令人反感

爭議控方須證「自知令人害怕」

終院拒納：和平集會才合憲

上訴方早前爭議，非法集結罪有「相當可能導致任何人合理地害怕如此集結的人會破壞社會安寧」的罪行元素，控方須證明被告自知行為令人「害怕」，否則會令無辜的人入罪。終院在判辭表示，拒絕採納上訴方的說法，因為只有和平集會是合憲的權利，一旦被告有份破壞社會安寧，無論他的心理狀態如何，行為都不再受憲法保障。

終院表示，非法集結罪的原意是及早預防破壞社會治安的行為，定罪與否要視乎被告及他人集結在一起時，有否作出威嚇、侮辱或挑撥的行為，須以客觀標準去衡量。終院形容，非法集結的行為本質「令人反感」，涉及擾亂社會秩序和令他人受驚，集結者大概不是合理和認真的人，不應該被社會接受。

對於上訴方批評非法集結罪有「過度刑事化」之嫌，終院在判辭反駁指，法庭始終會客觀衡量被告的行為有否令人受驚，確保符合控罪元素，加上條文列明參與非法集結才算犯罪，即使無辜的人一時捲入集會，他們蒙受不公、被定罪的風險也不高。

指梁必然知行為已致他人害怕

本案而言，終院表示梁頌恆當日強行進入立法會會議室，情緒相當激動，不但抓住會議室的門框，亦嘗試跨越保安員的防線。終院認為，當時的混亂情况歷時約20分鐘，梁頌恆必然知道自己的集結行為導致他人害怕，已構成非法集結罪，故駁回他的上訴。

【案件編號：FACC 2/21】