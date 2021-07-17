修例賦權私隱專員封網 互聯網協會批不合比例

鍾麗玲昨接受港台《千禧年代》訪問，她稱前年6月後發生大量起底情况，她說約七成的網上平台都「聽話」，配合移除起底內容。不過，她說當平台移除相關內容後，有其他網民又將相同內容上載，令公署要重複行動。她期望修例可改善情况，又預期海外平台會聽從公署的要求。鍾麗玲承認若平台在海外，或公司董事根本不在香港，執法會有一定困難，但重申最重要是將起底內容移除，故若海外執法有困難，會從本地其他有能力移除相關內容的人着手，包括可向網絡供應商發出通知書。

鍾被問網絡服務供應商如何刪除資料，是否要封鎖整個網頁，而這樣做的規模會否太大。她說公署有權要求網上平台移除起底內容，「如果不合作，就有可能要考慮，進一步整個網站可能需要移除」，但認為過去兩年絕少有這種情况，只是為了保障市民和受害者，認為有需要將權力涵蓋至沒有遵從移除起底部分。被問找網絡供應商封鎖網站是否最後一步，鍾說：「這是最後最後，亦是如果其他方法，相關內容仍然在網上顯示，再採取的步驟。」

鍾麗玲稱封網最後手段

修例賦權私隱專員發出「停止披露通知」，翻查政府提交的條例草案，「停止披露行動」除了包括移除訊息，還有停止或限制任何人接達該訊息或整個平台，甚至終止為相關平台提供主機服務（見表）。

互聯網協會憂業界自我審查

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華認為，外國處理起底的法例，主要是針對披露資料者，但今次港府修例，除了針對和約束披露者，還可要求網上平台、搜尋引擎和網絡服務供應商配合，賦予私隱專員很大的權力。他又憂慮業界一有懷疑就先行移除內容，間接縮窄本港的資訊自由空間。此外，他認為今次修例傾斜處理起底行為，忽略了其他領域的個人訊息保障，例如大公司泄漏資料，升斗市民如何投訴及受保障。

業界稱部分供應商或減投資

香港互聯網協會會長羅浩林表示，修例賦予私隱專員過大和不合比例的權力。他又說，條例草案稱若「意圖」或「罔顧」導致該當事人及其家人受「指明傷害」屬違法，這樣定義模糊，質疑當局容易「以言入罪」。

香港互聯網供應商協會主席葉旭暉表示，服務供應商並非網上平台經營者可移除內容，若收到當局指示，只可透過停止域名服務及封鎖IP地址，防止用戶登入有關網站。他說，互聯網供應商業界在港營商，希望跟從香港法例，若有個別服務供應商認為法例有風險，可能會減少投資。

香港電訊回應查詢表示，會研究建議修訂條例的內容，目前沒有其他評論。香港寬頻則未有回應。