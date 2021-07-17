6‧9深夜5人集結囚4月官：留守增暴力衝突可能

被裁定罪成的5名被告依次為運輸工人蔡晉昇（22歲）、廣告從業員陳曉進（22歲）、電器技工陳偉樂（27 歲）、學生梁曦彤（21歲）、無業楊常智（24歲）。控罪指他們2019年6月10日在灣仔分域街及柯布連道之間告士打道的一帶參與非法集結。

5人均無刑事案底，辯方求情時透露，第四被告梁曦彤中學文憑試及大學成績優異，並就讀倫敦大學的碩士課程，但因本案暫時停學。辯方呈上多封由化學系副教授、導師及大學社監撰寫的求情信，指被告品學兼優，形容她為模範生。

辯方又指出，報告內容及求情信顯示5名被告評價正面，且本案暴力程度較同類案件低且沒組織預謀，被告亦對相關違法行為感到悔意。

崔官表示，警方案發時已多次驅散、呼籲，被告仍選擇無視且留守現場；即使只是留守現場，沒有進一步暴力行為，亦會令情况惡化，並增加暴力程度，必須判處阻嚇刑期。

【案件編號：ESCC 12/20】

（反修例風暴）