6‧9深夜5人集結囚4月官：留守增暴力衝突可能

【明報專訊】前年6月9日反修例遊行後，翌日凌晨有示威者與警方在立法會外爆發衝突，衝突其後延伸至灣仔，5名男女早前在沙田裁判法院裁定一項參與非法集結罪名成立，案件昨判刑。裁判官崔美霞表示，辯方雖稱被告沒意識到行為屬犯法，但警方當時已多次警告集結者離開，被告仍選擇留守。崔官認為留守現場亦會「增加出現暴力衝突的可能性」，遂判囚4個月。
被裁定罪成的5名被告依次為運輸工人蔡晉昇（22歲）、廣告從業員陳曉進（22歲）、電器技工陳偉樂（27 歲）、學生梁曦彤（21歲）、無業楊常智（24歲）。控罪指他們2019年6月10日在灣仔分域街及柯布連道之間告士打道的一帶參與非法集結。
5人均無刑事案底，辯方求情時透露，第四被告梁曦彤中學文憑試及大學成績優異，並就讀倫敦大學的碩士課程，但因本案暫時停學。辯方呈上多封由化學系副教授、導師及大學社監撰寫的求情信，指被告品學兼優，形容她為模範生。
辯方又指出，報告內容及求情信顯示5名被告評價正面，且本案暴力程度較同類案件低且沒組織預謀，被告亦對相關違法行為感到悔意。
崔官表示，警方案發時已多次驅散、呼籲，被告仍選擇無視且留守現場；即使只是留守現場，沒有進一步暴力行為，亦會令情况惡化，並增加暴力程度，必須判處阻嚇刑期。