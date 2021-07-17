八鄉無人鐵皮屋起火 殃及11屋

事發昨凌晨4時40分，八鄉沙埔村村公所對開一間無人鐵皮屋突然起火，火勢猛烈，冒出大量濃煙，迅速波及附近多間鐵皮屋，消防趕至出動3隊煙帽隊及開動3條喉灌救。

至清晨5時28分火警升至3級，消防持續灌救至清晨6時半將火救熄。火場面積約40米乘50米，涉及12間鐵皮屋，約26人需疏散，其中有村民抱愛犬逃生。消防於現場持續射水降溫，至近中午時分，一名消防員不適，需戴上面罩由擔架牀抬上救護車送院治理。

消防處助理消防區長王毓鋒表示，消防於接報後8分鐘抵達現場，至5時28分把火警升為3級，行動中共動員112名消防員、31輛消防車及4輛救護車到場，出動3條喉及3隊煙帽隊灌救，現場鐵皮屋部分用作民居及貨倉，未發現易燃物，由於火場附近缺乏水源，消防要到1.5公里外地點取水源，增加灌救難度。起火原因有待調查，初步相信無可疑。

鄰屋住戶倉皇逃生 「燒到玻璃都爛晒」

村民伍太表示，事發時其子嗅到濃煙並發現火警，立即叫醒家人逃生，其間兒子曾嘗試拉喉到2樓救火，但火勢猛烈並迅速蔓延，一家人遂撤離逃生。伍太稱寓所「燒到玻璃都爛晒」，屋內數萬元現金及一批金器相信已燒毁，屋內4間房被焚，充滿積水「立立亂」，要到村內另一鐵皮屋暫住。民政署其後派員到村內與受影響村民商討臨時安置。