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航拍機只准晝飛 明年6．1生效 飛行高度超上限須受訓

【明報專訊】政府昨刊憲《小型無人機令》，新規管制度下，小型無人機操作會採用風險為本模式，日後只限無人機在日間飛行，如要在夜間飛行無人機，須向民航處申請；另新規管制度就不同重量的無人機設下飛行高度上限，若超出上限，駕駛員日後要接受民航處指定機構培訓及通過考核。政府稱，民航處與僱員再培訓局、職訓局及生產力促進局推行先導計劃，訂定無人機考核準則，首個認證課程將於7月中旬推出。

《小型無人機令》明年6月1日生效，下周三（21日）將以先訂立後審議方式提交立法會。民航處助理處長黃嘉華昨接受港台《千禧年代》訪問稱，無人機用途愈來愈廣泛，現時市面上有8萬多部無人機，預期數量繼續增長，因此要訂立具前瞻性的規管框架。

夜飛須向民航處申請

黃嘉華說，無人機被分為兩類，其中重量為250克或以下的無人機為甲一類，當局並無要求駕駛者註冊或有培訓要求，但飛行高度不得超出30米。而重250克至7公斤的無人機為甲二類，這類無人機佔市場約75%，由於風險較高而要註冊及要求買保險，飛行高度不得超出90米。黃又指，若該兩類無人機超出其設定的飛行高度上限，就會納入乙類操作範圍，因涉及較高風險，駕駛員日後要自費接受民航處指定機構的培訓及通過考核。

航拍會撐規管 未知保險價格

香港無人機航拍會創會人周亦樂支持立法規管無人機，認為新規例做法與其他國家類似，相信不少無人機使用者會接受註冊，以換取更遠的飛行距離。但他稱市面上未有太多公司售賣無人機保險，以現時消閒用途的無人機保險為例，每年收費約1000元，但一架無人機售價約4000元，不少用家都不太接受；而現時亦未清楚當局規管無人機後相關保險價格水平。

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