曾迪拜打兩劑國藥 來港女子驗出L452R

昨新增輸入個案是40歲女子（第11957宗），2月在迪拜打了兩針國藥，於7月14日從阿聯酋抵港，驗出L452R變異病毒株。

來港海員機場驗陰性 上船呈陽性

貨船留港全船檢疫21日

另外一名來港換班的海員也驗出陽性，他來自印度，7月13日由泰國來港，在機場驗出陰性，之後經船公司安排點對點交通登上停泊於葵青貨櫃碼頭九號碼頭的貨船Maersk Lima，抵港翌日樣本驗出陽性，帶L452R變異病毒株。其病毒數值（CT Value）大於30（即病毒量小），入院後抗體驗出陽性，患者5月曾於印度確診，衛生防護中心懷疑是復陽。衛生署表示，該船被納入強制檢測名單，27名船員要在船檢疫21日，而碼頭員工不用強制檢測。

現代貨箱碼頭回覆稱，共有11名碼頭員工曾在涉事貨船的露天甲板工作逾1小時，其間沒接觸船員，已安排所有曾上船工作者檢測，均呈陰性。

運房局回覆稱，去年9月起為葵青貨櫃碼頭指定前線員工提供自願免費檢測，每周一次，涉及1300人，至本月中檢測逾4.9萬個樣本，去年12月以來，參與檢測人數佔上班員工九成。

至於感染源頭不明的機場停機坪搬運工（第11952宗）昨被衛生防護中心改列為輸入相關個案，懷疑他於7月6日被從俄羅斯貨機機組人員傳染。

衛生署又宣布加強機場感染控制，包括更改運作安排以免本地工人與非本地機組人員接觸、工作時穿上合適保護裝備，且7月18日至8月7日在機場工作者，無論有否打針均須每周強制檢測。

公務員事務局長聶德權昨稱，6.4萬名特定組別的政府前線僱員現要打針，否則要定期檢測，這些僱員接種率逾七成，當局本月中將有關安排擴至所有前線僱員，亦考慮進一步擴至整個公務員團隊。

（新冠疫情）