港聞

港聞二

坊間實驗室測試不一 數字難理解 高本恩不建議自行驗抗體

【明報專訊】少數科興新冠疫苗接種者抗體水平很低，但港大公共衛生學院教授高本恩不建議市民接種後驗抗體，因每個實驗室抗體測試不一，市民難理解數字含意。至於以mRNA技術製造的復必泰（BioNTech）可產生的抗體遠高於以滅活技術製造的科興，他說結果為日後製作其他疫苗帶來啟示，包括探討以mRNA製造季節性流感疫苗。

暫無指引建議打第3針

料明年部分人可補針

港大公共衛生學院發現兩款疫苗可令人產生的抗體水平差異大，接種者需否驗抗體？高本恩解釋，是次研究性質是比較一組人的平均抗體水平，而坊間每個實驗室抗體測試方法不一，個別市民難理解數字背後的含意，不建議個別接種者驗抗體，即使驗出無抗體或抗體低，暫亦無指引建議打第3針。

他又稱，今次研究跟進了接種者一個月後的抗體反應，會持續跟進其抗體水平維持的時間，由於初步所見復必泰接種者抗體水平很高，相信一段時間都不需補打加強劑，預期本港明年將會為部分人提供打第3針選項。

是次研究是觀察抗體中和原始武漢病毒株能力，高本恩料兩款疫苗對最先在印度發現的Delta變種病毒株的保護力較低，當本港日後買新冠疫苗加強劑時，除了考慮免疫反應，亦應買有效針對Delta的疫苗。

可研改用mRNA製流感疫苗

他相信，今次結果反映mRNA疫苗產生的免疫反應可能較滅活疫苗好，為日後製作其他病毒的疫苗帶來啟示。他舉例現有季節性流感疫苗為滅活疫苗，有效率僅約50%，未來能探討改用mRNA製造流感疫苗的可能性。

是次研究對象是較健康、屬青壯年的醫護，無接種者完全測不出抗體反應，高本恩估計，年老和體弱的接種者接種反應可能較差；是次研究的另一項限制是未有看疫苗在產生抗體外的其他免疫反應，如接種後的T細胞免疫反應。

（新冠疫情）

相關字詞﹕高本恩 港大公共衛生學院 科興疫苗 復必泰疫苗 新冠疫苗 新型冠狀病毒肺炎

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