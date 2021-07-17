林正財憂長者接種率低 未能保護最脆弱群體

【明報專訊】港大專家推算即使本港六成半人接種新冠疫苗，可能只得一半人口免受感染。行政會議成員、安老事務委員會主席林正財向本報提出另一憂慮之處在於七旬或以上的長者接種率低，即使整體接種率高，亦未能保護他們，長者接種率需與平均接種率看齊，「否則高接種率亦不代表什麼」。
每劑加50元資助私醫為長者打針
至前日約26%的60歲或以上市民打了首針，港府昨日形容遠遠未如理想，為推動長者接種，公布私家醫生為60歲或以上長者接種新冠疫苗，每劑可額外加50元資助，又指長者是最高危群組，強烈建議接種疫苗，現時私醫為市民打首針可獲80元資助，次針有120元。
現已打首針的人佔可接種人口四成，林正財分析，以現有接種速度推算，有望在9月逾半人口打針，但不能單看接種率，80歲或以上長者接種率「極低」，僅約6%，70至79歲接種率約22%，亦明顯低於平均，成為憂慮。他說，其他高接種率地區主要是長者接種，香港主要是青壯年接種，「即使香港接種率達七成，若維持長者接種率低，只會有錯覺以為有足夠保護……其實保護不到最脆弱的群體」。
他又稱，若青壯年接種後變隱形患者，再入老人院或與長者聚會，將變成長者的威脅，「個風險仲大過𠵱家」，目標是推高長者接種率至與人口平均接種率看齊，會考慮在長者日間中心接種。
他認為要加強推廣，除非是極端脆弱，舉例是預期壽命少於半年的長者需額外評估，其他即使較體弱的長者亦適合打針。
認同整體接種需至少八成 長者亦要睇齊
對於港大研究證實打科興的抗體水平遠低於復必泰，林正財認同以本港接種兩款疫苗的比例，相信整體接種率最少要達八成多，並強調長者人口都要達八成幾人接種。
對於打針後放寬措施，林相信本港很難「零措施」，外國可接受每日上千確診，只要公營醫療不至崩潰即可，但港人對醫療系統期望較高，「香港人不會接受到每日有幾十人確診、每日有人死，我相信內地亦不會接受到，會變了不能通關」。他料會維持以疫苗為基礎的放寬，政府有責任為接種率逾半的處所放寬限制，例如食肆和健身室。