林正財憂長者接種率低 未能保護最脆弱群體

每劑加50元資助私醫為長者打針

至前日約26%的60歲或以上市民打了首針，港府昨日形容遠遠未如理想，為推動長者接種，公布私家醫生為60歲或以上長者接種新冠疫苗，每劑可額外加50元資助，又指長者是最高危群組，強烈建議接種疫苗，現時私醫為市民打首針可獲80元資助，次針有120元。

現已打首針的人佔可接種人口四成，林正財分析，以現有接種速度推算，有望在9月逾半人口打針，但不能單看接種率，80歲或以上長者接種率「極低」，僅約6%，70至79歲接種率約22%，亦明顯低於平均，成為憂慮。他說，其他高接種率地區主要是長者接種，香港主要是青壯年接種，「即使香港接種率達七成，若維持長者接種率低，只會有錯覺以為有足夠保護……其實保護不到最脆弱的群體」。

他又稱，若青壯年接種後變隱形患者，再入老人院或與長者聚會，將變成長者的威脅，「個風險仲大過𠵱家」，目標是推高長者接種率至與人口平均接種率看齊，會考慮在長者日間中心接種。

他認為要加強推廣，除非是極端脆弱，舉例是預期壽命少於半年的長者需額外評估，其他即使較體弱的長者亦適合打針。

認同整體接種需至少八成 長者亦要睇齊

對於港大研究證實打科興的抗體水平遠低於復必泰，林正財認同以本港接種兩款疫苗的比例，相信整體接種率最少要達八成多，並強調長者人口都要達八成幾人接種。

對於打針後放寬措施，林相信本港很難「零措施」，外國可接受每日上千確診，只要公營醫療不至崩潰即可，但港人對醫療系統期望較高，「香港人不會接受到每日有幾十人確診、每日有人死，我相信內地亦不會接受到，會變了不能通關」。他料會維持以疫苗為基礎的放寬，政府有責任為接種率逾半的處所放寬限制，例如食肆和健身室。

（新冠疫情）