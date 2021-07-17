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港大研究：打復必泰抗體高科興9倍 學者：縱65%人打針 僅半人口受保護

【明報專訊】本港正使用的兩款新型冠狀病毒疫苗防感染程度不一，香港大學公共衛生學院最新研究發現，接種兩針復必泰（BioNTech）的平均抗體水平，較打兩針科興者高約9倍，只打一針復必泰的抗體水平，亦已高過打兩針科興者逾八成。疫苗保護非百分之百，領導上述研究的港大教授高本恩按兩種疫苗的有效率、本港打兩種疫苗的六四比例等推算，即使未來3個月如港大調查般有65%人口打針，屆時亦只得51%人口受保護。

明報記者 朱韻斐

港大公共衛生學院初步完成93名接種新冠疫苗醫護的抗體分析，各人年齡介乎26至65歲，63人打復必泰，30人打科興。在酵素連結免疫吸附分析法（ELISA）及替代病毒中和抗體測試（sVNT），均顯示打一針復必泰抗體水平已明顯上升，打兩針再升；打一針科興的抗體水平很低，打兩針後抗體水平仍明顯低於打復必泰者。

一針復必泰抗體超兩針科興八成

團隊再為當中12名科興接種者和12名復必泰接種者做溶斑減少中和抗體測試（PRNT），看血清稀釋多少倍仍有效阻止培養皿中50%細胞受活的新冠病毒感染，稀釋倍數愈高代表接種者抗體水平愈高（下稱抗體水平）。研究發現，接種兩針復必泰一個月後平均抗體水平達269，較打兩針科興的27高約9倍；且只打一針復必泰的平均抗體水平已有49，較打兩針科興高逾八成，而只打一針科興只有7（見圖2）。

港大公共衛生學院教授高本恩表示，據學院早前研究，康復者平均抗體水平為80至160，即打兩針復必泰的抗體水平較自然感染者高七成至2.4倍；而打兩針科興後抗體仍屬低水平。

兩款均有效預防變重症

研究另於PRNT測試檢視血清稀釋多少倍，仍有效阻止培養皿中90%細胞受活的新冠病毒感染，復必泰接種者血清平均稀釋113倍仍有效，科興接種者的相關數值則為8.4倍。4名科興接種者的血清未能有效阻止90%細胞感染。

高本恩解釋，一般愈高抗體水平相信愈有效防感染，上述3個測試結果一致，相信打復必泰者受感染的可能性低於打科興者，這亦與臨牀研究指復必泰和科興的有效率分別約為95%和50%結果一致。他說，兩款疫苗均有效預防感染後變重症，但如目標是減低感染風險、保護身邊人，宜選復必泰。

推算目前約28%人免受感染

另外，高本恩以本港約36%人口打首針、復必泰和科興約六四比、兩疫苗有效率約95%和50%，並假設約1%人口自然感染和避免二次感染率為80%，粗略推算本港目前約28%人口受保護，即免受新冠病毒感染（見表1）。

用盡750萬劑復必泰才接近群體免疫

高本恩引述港大另一調查推算，本港有望在未來3個月達65%人打最少一針，以同一方式推算，將約有51%人口受保護。本報再以同一算式推算，即使用盡750萬劑復必泰，即覆蓋一半人口，另有40%人打科興，接種率達至90%（約等於全港所有適齡接種疫苗的人口），約有68.3%人受保護。

高本恩說，若最終達到全港70%人口受保護，較有條件局限病毒在社區的傳播，香港需要有高接種率配合高效疫苗，最好用盡750萬劑復必劑，加上部分人打科興，才能接近群體免疫，讓無打針者仍可受群體免疫的保護；若較多人打科興，社區可能照樣出現感染，但重症會減少。

（新冠疫情）

相關字詞﹕高本恩 港大公共衛生學院 科興疫苗 復必泰疫苗 新冠疫苗 新型冠狀病毒肺炎

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