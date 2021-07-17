被投訴書籍一度售罄 書商相信合法：賣至勒令停售

有種文化盼當局持平處理

有種文化昨繼續遭投訴，關於雨傘運動的《每一把傘》及《我們的價值》，後者一度售罄要補貨，職員稱，「作為出版要捍衛出版自由」。有種文化負責人Daniel Wong盼當局持平處理投訴，又稱出版行業「食得鹹魚抵得渴」，近年時興政治書，出版商需滿足市民需求，自行篩選不出版並非好事。

山道文化亦繼續賣被貿發局通知被投訴的《元朗黑夜》、《逆權教師》及《如水赴壑──香港歷史與意識之流》。《元朗黑夜》昨午售罄，另補貨2000本。山道文化負責人楊子俊稱，接到投訴有擔心執法機關突到場會釀衝突，他深信出售的書全部合法，故將繼續出售，直至貿發局或執法機關要求停售為止。

市民落淚：怕遺忘 買書留紀錄

政研會主席鄧德成周四表示已向國安處呈交8本書資料，包括《假如讓我畫下去》、《記者上返行人路》。54歲黎女士到有種文化攤位買《記者上返行人路》和《每一把傘》，黎稱買書是希望留紀錄，以免逐漸遺忘，知道書本遭投訴時一度落淚慨嘆「為何香港會變成這樣？」她擔心明年連雨傘運動的書亦會絕迹。

Chickeeduck藝術生活百貨老闆周小龍昨來買《每一把傘》、《逆權老師》等，花了約2000元，「我見到他們被舉報，我就來買書，正如國安處人員來我店舖後，市民就排隊掃貨，大家互相支持」。他又表示書展場內有攤位標明是「皇家倉」，他將舉報那攤位勾結外國勢力。

據了解，貿發局昨無再接到有書展場內書本涉違國安法的投訴。對於周四通知兩間參展商被投訴，該局回覆不評論個別展商事件，重申若收到投訴會按一貫機制處理。