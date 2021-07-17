反修例紀錄片康城影展尾聲「特映」 《時代革命》導演周冠威：夜半敲門也不驚

影展方：保密因最後一刻完成

影展方表示，之前放映保密，是因為電影在最後一刻才完成，但早期的片段已引起他們興趣。影展總監Thierry Fremaux發聲明稱，可透過電影在國際新聞上照亮一個重要時刻，對放映此片感自豪。

追訪7前線人物 穿插反修例衝突場面

康城影展昨於香港時間下午5時放映《時代革命》，製作團隊同時於社交網站發放3分鐘預告片，預告以簽署《中英聯合聲明》片段為開端，穿插港大法律學院前副教授戴耀廷等提到對香港實行民主選舉的期望，緊接反修例遊行和衝突場面。周冠威向本報稱，製作團隊前年8月起花約半年跟隨7名前線人物，包括「守護孩子」的陳伯、陣地社工陳虹秀、義務急救員及「勇武派」等，部分已失去聯絡。

問及拍攝緣由，周引述《十年—自焚者》欲帶出的「犧牲精神」——指在2019年間，看到不少人願為香港「付出很大勇氣」，他雖未拍過紀錄片，但作為影像工作者，也想在現場舉起攝錄機，讓外界了解被拍攝者的心路歷程，以至香港的歷史。周在提交康城影展的聲明中，亦提到，「作為電影導演，這是我的責任去承擔風險及記錄抗爭」。

絕大部分國安法前拍攝 信合法合情

周表示，絕大部分拍攝均於國安法生效前完成，片名《時代革命》亦於此前定好，惟剪輯期間國安法落實，曾想過是否改片名，亦曾思考片段的各種口號，但最終沒修改。他自稱「單純」及不理性，稱國安法並沒寫清楚，亦不想猜度，相信在言論自由保護下，《時代革命》是合法合情的紀錄片，「左避右避」亦不真實。

然而，除周冠威外，其餘製作人員均匿名，部分更於中途退出。周稱自國安法生效，部分成員漸感危險及不安，決定退出及抹去於電影的「痕迹」，令部分內容要重新製作，他說沒想過一套紀錄片會造成如此大恐懼。堅決在紀錄片公開真名的他，稱明白外界憂慮他或被指違反國安法，但他稱對自由的追求，就是留在香港，坦言離開香港才是不自由，反會被恐懼籠罩。他又認為被捕風險「人人也有」，已作心理準備，妻兒及信仰給他很大支持，「夜半敲門也不驚」。

無計劃在港發布 免他人冒險

周冠威稱，年初參與康城影展公開招募，早兩三個月前得知入圍，難掩興奮，但身邊不少人替他感到矛盾，形容愈多人關注似乎愈危險。直至上月29日，周冠威向影展提交最終版本，隨即將所有片段傳送到外國，亦已將版權賣至外國，《時代革命》日後下落如何，他無從得知，但強調無計劃在港發布，以免其他人「冒險」。周笑言「套片危險過自己」，現時無電影在手是「一身輕」，但如「上天要我受苦」，也會坦然面對。

康城影展的「特別放映」並非競賽環節，影評人李焯桃表示，該環節放映的電影類型廣泛，有時是明星首次執導作品，有時是犯罪片，亦不會迴避政治題材。他說，以往康城影展也曾於臨近閉幕才公布特別放映的電影，如果提早宣布可能面對很大壓力，例如許鞍華早年執導的《投奔怒海》，至於今次《時代革命》同樣於影展尾聲才公布放映，李形容「大家明係咩原因」。

體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國對康城播《時代革命》表示不知此事，未能評論。