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國安警三路搜港大 檢哀悼議案道歉信 搜《學苑》校園電視 學生引述警方：調查宣揚恐怖主義

【明報專訊】港大學生會評議會早前通過議案，「感激」七一刺警案自戕身亡的梁健輝「為港犧牲」，評議會雖已撤回議案，特首林鄭月娥表示，若警方認為有跟進空間，同意由執法機關跟進。數十名警方國安處人員昨午兵分三路進入港大校園內蒐證，並檢走大量證物，包括《學苑》總編輯的電話、校園電視的電腦主機及學生會通過哀悼議案後發出的道歉信等。有學生引述警方稱，正調查一宗涉嫌違反國安法第27條「宣揚恐怖主義、煽動實施恐怖活動」的案件。

警持搜查令 稱校方配合

港大：沒報警 按法庭要求行事

警方回覆查詢時稱，國安處已經展開調查，並獲得港大校方配合蒐證工作，昨根據法庭搜查令到港大調查及蒐證，現階段不便透露調查及行動細節。據了解，警方調查方向包括是否牽涉宣揚恐怖主義行為。港大發言人昨表示，校方沒有報警，警方持法庭手令進入校園調查一宗案件，大學有法律責任按法庭要求行事。

學生會評議會本月7日於會議上以30票贊成、2票棄權通過動議，「感激」七一刺警案自戕身亡的梁健輝。當晚會議內容由學生會刊物《學苑》報道，校園電視直播。校園電視其後把當晚會議直播影片從網上下架，而學生會亦曾於事後收拾會址大部分物資。據了解，學生會原定昨晚於會址舉行的會議亦因警方行動取消。

蒐證期間學生事務長到場

數十名警方國安處人員昨午約3時進入港大校園，兵分三路至學生會綜合大樓、位於莊月明文娛中心的學生會校園電視辦公室，以及方樹泉文娛中心的《學苑》辦公室蒐證，其間學生事務長謝樹基曾先後到三處了解，代表學生的律師亦有到場。

校園電視：被檢電腦用作發布新聞

港大學生會校園電視主席江澤灝於警方蒐證離開後見傳媒，稱10多名警員昨持搜查令進入校園電視辦公室，並向他表示，正調查有關學生會評議會涉犯宣揚恐怖活動罪的事件。他說，警方於辦公室內蒐證近兩小時，其間校方人員及他本人在場，警方最終帶走一部電腦主機及部分文件。他形容，警方搜查目標集中於一部電腦主機，未有於室內翻箱倒櫃。他續說，該部電腦平日主要用作發布新聞及文件，惟不便透露主機內是否有學生或敏感資料，以及辦公室內電腦數目，稱校園電視台暫仍可如常運作。

學苑總編遭問話 檢走電話錄音筆

警方昨於《學苑》辦公室逗留逾3小時。據《學苑》報道，警方剛到達辦公室時翻查在場的物品，並有疑似警方人員帶走現場一疊文件，學苑副總編在接受約一個半小時的問話後獲放行，學苑總編輯劉建希則被問話近3個半小時，至傍晚才獲放行。警方檢走劉建希的電話、一部相機、學苑蓋章、兩枝錄音筆，以及學生會就通過哀悼議案發出的道歉信。學生會綜合大樓則於傍晚約6時許解封，警方至少檢走兩個黑色大袋、一個行李箱及兩個藍色膠箱離開。

根據《港區國安法》第27條，宣揚恐怖主義、煽動實施恐怖活動即屬犯罪。資深大律師、行政會議成員湯家驊稱，目前已進入蒐證階級，不便評論太多，重申案件須得律政司書面同意才可檢控。至於通過議案時，未有投票或投棄權票的學生，他說有關學生有答辯理由，證明自己不認同議案及未必有犯罪意圖，不過未知會議是否記名投票，警方或須進一步調查。

明報記者

（港區國安法）

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相關字詞﹕校園電視 學苑 港大學生會 港區國安法 港大學生會評議會

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