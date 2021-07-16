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2021年7月16日星期五
港聞二
團體向國安處舉報書展10書涉違法 兩書商收貿發局通知被投訴 暫未將書收起
記協發表言論自由年報 「無得再差」
涉Ig發帖「要你哋畢唔到業」 香腸運警校 送貨員控恐嚇
4旅社籌辦歐遊 美麗華首團明出發 回港須自費檢疫 許樹昌：應多觀望數月始外遊
一個月三度無確診 許：放寬措施需4周無本地個案
林鄭：與澳門通關要同步看內地 姚思榮料因內地澳門往來免檢 憂受影響
業界：首批已打針外傭料8月抵港
女保鑣槍殺槍傷姨舅囚終身 聞判稱「可幫阿媽報仇好開心」 官斥冷血無恥
唐英傑案 不同意控方指「光時」追溯至中聯辦衝突 李立峯：比起示威 7·21襲擊更刺激情緒
茶飲店僱主：唐會照顧被噴椒傷者
田北辰倡建新鐵路 大圍駁打鼓嶺
雙鹿石澗墮潭 女子傷頭
認披露廉署調查 籃總執委會副主席8·5判刑
「疫苗儀表板」比對不良事件背景數 資科辦：易睇便民 盼助開發App
中港牌硬撼電車 司機拒吹波被捕
涉向報案人索名牌折扣 女警罪脫 官：3人因騙案成朋友 未證公職身分獲利
垃圾車撞斃八旬翁未停車 警紅隧口截獲
偷舊手機嵌成新機 警打「搵快錢」拘64人
海關首破虛擬幣洗錢 涉12億 拘4男 交易資料為加密字元增追查難度
勸阻被姦事主作供 「師爺」囚2年8月
兩度非禮家中菲傭 八旬英籍醫生囚30月
黃照達漫畫
【Emily】從港大事件 講到梁繼平前年攻入立會 CY點評學苑時任總編「梁繼昌」
【Emily】再有區議員辭職 周炫瑋送競選襟章信封
【Emily】裕民市集多數商販可用電子支付
【Emily】審查參選人 李家超：考慮清單以外行為
【Emily】年報《香港2020》 四成講疫情 話去年有9750次集會遊行
【Emily】田二少長氣訴心聲 遭大主席打斷
黃照達漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
【小啟：尊子請假，Emily版漫畫由黃照達代筆。編輯部】
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團體向國安處舉報書展10書涉違法 兩書商收貿發局通知被投訴 暫未將書收起
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