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兩度非禮家中菲傭 八旬英籍醫生囚30月

【明報專訊】八旬英籍醫生藉詞檢查身體，兩度非禮其菲律賓籍家傭，撫摸其乳房及指插私處，又強迫對方替他按摩時為他手淫。被告早前被裁定兩項非禮罪成，昨日在東區裁判法院判刑。裁判官鄧少雄稱考慮被告年老及身體狀况差，酌情減刑3個月，判他入獄30個月，並促請懲教署作特別關注及藥物照顧。

被告Brian Drew Apthorp（83歲），報稱醫生，被控於2018年11月至2019年4月期間，在南區壽山村道住所兩度非禮年約30歲的女子X。鄧官判刑時斥責被告違反誠信，又濫用僱主的權力向X提出要求，否則X會被懲罰。

辯方求情時傳召被告的醫生講解其醫療報告，他稱被告患有多種嚴重疾病，包括心血管病，需服用多種藥物，甚至被診斷出早期的認知障礙症，故若入獄「非常難解決這些問題」。辯方亦質疑X沒即時拒絕被告，反而相隔數月才求助。

稱或因認障影響判斷 申保釋被拒

辯方提出保釋申請等候上訴，認為此案情况特殊 ，被告犯案或因患認知障礙症影響判斷，加上沒重犯傾向，盼法庭批准被告保釋，被鄧官拒絕。

根據X早前證供，她自2018年9月起受聘於被告，翌年7月辭職。早前審訊時她把在被告家中偷拍的案發過程片段呈堂，片中可見被告全身赤裸讓X按摩，並捉住X的手在他大腿內側移動。另X曾於今年2月入稟區域法院，向被告提出人身傷亡索償。

【案件編號：ESCC 2267/20】

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