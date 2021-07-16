勸阻被姦事主作供 「師爺」囚2年8月

另事主朋友囚2年3月

官斥兩被告「視法律如無物」

首被告為現報稱任職公司董事的陳偉强（61歲），其兩項意圖妨害司法公正罪成，兩罪各判囚2年，其中8個月分期執行，共判囚2年8個月。次被告為報稱裝修工人的陳昌國（46歲），其一項意圖妨害司法公正罪成，判囚2年3個月。

辯方求情稱，首被告熱心公益，惟「法律方面比較差啲，所以犯錯」；而次被告僅希望調停朋友的紛爭，「好心做壞事」。王官判刑時稱，接納兩人並無威迫事主接受和解，惟案件性質嚴重，若勸阻事主X作供得逞，將打擊公眾對司法公平的信心，故判刑須具阻嚇力。

案情指出，強姦案黃姓被告聘請一律師事務所作代表，首被告陳偉强為該事務所的法律行政人員，與女事主X的男友湯姓男子以「契爺契仔」相稱。

陳偉强先後於前年8月和10月，要求湯勸喻X不要出庭指證黃姓被告，並稱會給予20萬元作報酬，湯拒絕。次被告陳昌國為X及湯的「契哥」，於前年9月約湯會面，請求他勸阻X作供，問「你哋兩個會唔會畀個薄面我？」湯將對話內容錄音，同年12月報案。

【案件編號：DCCC 295/20】