海關首破虛擬幣洗錢 涉12億 拘4男 交易資料為加密字元增追查難度

涉泰達幣 凍結2000萬銀行存款

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，今年初接獲可疑交易報告及懷疑虛假貿易文件，繼而展開深入調查，鎖定3間分別從事運輸、紅酒及健康食品貿易的空殼公司。3間公司於去年2月至今年5月期間，於虛擬貨幣交易平台及銀行帳戶處理1800宗可疑交易，涉款約12億元。

海關調查發現，集團從逾40個不明來歷的電子錢包，接收總值8.8億元的虛擬貨幣，再用「幣入幣出」方法，將其中1.5億元虛擬貨幣轉到逾20個不知名的電子錢包；另外7.3億元虛擬貨幣用「幣入錢出」方式，透過交易平台轉換成法定貨幣，存入涉案3間公司銀行戶口，再轉帳至多達200個本地及海外（包括新加坡）戶口。該洗黑錢集團於半年間約有500宗虛擬貨幣交易，最大一宗涉2000萬元。被捕人亦在數月內開設多個銀行戶口，處理共3.5億元不明來歷款項。

涉案的虛擬貨幣為「泰達幣」（Tether），價格與美元掛鈎。海關有組織罪案調查科財富調查第二組指揮官王家俊稱，虛擬貨幣的交易資料為加密字元，難追尋登記人身分等，十分隱密，增加追查難度。海關已尋求電腦法證所協助，嘗試破解字元。

將找電腦法證所助破解字元

海關上周四突擊搜查4個分別位於黃竹坑、太子、屯門和天水圍的住宅單位，以及一個位於旺角的辦公室，並以涉嫌洗黑錢罪拘捕4名男子，各人年齡介乎24至33歲。海關相信被捕33歲男子為集團骨幹成員，於去年初以每月1萬至2萬元報酬，招攬另外3人分別開設3間公司，並擔任公司董事，及後指派他們於虛擬貨幣交易平台及多間銀行開設帳戶。被招攬的3人分別報稱保險從業員、建築工人及健身教練，每月正職的平均收入少於1萬元，但戶口有巨額虛擬貨幣交易，極不尋常。

海關在行動中檢獲多部電腦、手提電話、銀行理財保安編碼器及大量文件，包括懷疑虛假公司交易合約及單據，用作應付銀行審查。案件仍在調查中，不排除稍後有更多人被捕。