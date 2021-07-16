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偷舊手機嵌成新機 警打「搵快錢」拘64人

【明報專訊】深水埗警區刑事部聯同西九龍總區特遣隊自5月下旬展開代號「風憲」的反罪惡行動，打擊盜竊、處理贓物、賭博、毒品等「搵快錢」相關罪行，共拘捕39男25女，年齡18至66歲。警方調查發現有人將盜竊得手的手機，經破解、洗機再「百鳥歸巢」重新包裝，銷贓圖利。

深水埗警區情報組偵緝督察朱雅亭表示，特遣隊警員在區內蒐集情報，發現賊人將盜竊取得的手機低價出售，手機店利用程式破解、洗機後，再經網上平台或其他手機店轉售圖利，部分手機店更會把舊型號手機換上新款手機殼重新裝嵌改頭換面，配上新包裝盒出售。警方上周六（10日）至昨日突擊搜查3間於深水埗及尖沙嘴手機店，以涉嫌行騙及處理贓物拘捕10男女，行動中檢獲一部電腦、8部平板電腦、300部手機。經核對後證實部分手機為涉案贓物。

搗扒竊集團起回名表

同時警方上月起拘捕11男女涉盜竊、扒竊及處理贓物。經調查後，上周三再拘捕兩名懷疑是扒竊集團骨幹成員，起回部分被盜名表。初步相信賊人在人多地方偷取事主手機、銀包、手表等財物，利用取得的信用卡購物，並在深水埗區店舖變賣贓物圖利。另外亦偵破一宗盜取單車變賣的案件，拘捕一名涉案男子。

深水埗警區行動主任溫智培總督察表示，探員根據線報上周五在旺角截查兩名持行街紙印度裔男子，於他們身上及花園街的住宅單位，檢獲市值約150萬元的大麻花及海洛英，以及電子磅與一批包裝工具。兩人已被起訴販毒罪。

深水埗破4賭檔

另外，警方自上周五起一連3日，於深水埗搗破3個釣魚機及一個麻將賭檔，拘21男17女，其中4人涉管理賭博場所及違反營業令被捕。另外34賭客，涉嫌在非法場所賭博被捕，他們同時被發違限聚票控。行動中，警方檢獲5部釣魚機、6部射擊遊戲機、6張電動麻將枱、1本數簿、3部讀卡器及1批遊戲卡。

相關字詞﹕賭檔 手機 百鳥歸巢 處理贓物 搵快錢

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