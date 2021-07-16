涉向報案人索名牌折扣 女警罪脫 官：3人因騙案成朋友 未證公職身分獲利

3名被告依次為偵緝女警李倩華（29歲）、時裝公司前部門經理梁慧嘉（45歲）及珠寶公司前文員庄澳琳（31歲）。控罪稱，李倩華於2017年9月至2018年1月向梁慧嘉、庄澳琳、莊詩敏及黃姍姍索取以折扣價取得Chanel手袋、Celine手袋、Gucci運動鞋、Nicholas & Bears產品和一對耳環。梁嘉慧另被控向李提供以員工折扣取得的Gucci運動鞋；庄澳琳則被控向李提供低於市價的一對耳環。

控方證供矛盾 有否索利益不清晰

控辯雙方承認事實稱，梁慧嘉和庄澳琳於2017年6月向警方舉報女商人莊詩敏詐騙150萬元奢侈品，李倩華被指派調查該案。莊與梁、庄2017年10月10日和解，2018年1月8日全數還款。

暫委裁判官許肇强裁決稱，控方證人莊詩敏的證供不一致。莊供稱，李曾在警署落口供時問莊是否可以折扣價買手袋，並稱「畀緊機會你」不起訴，又着莊於一個月內還清款項，但莊曾改口說在會面室內沒有對話。

兩人申訟費 官指自招嫌疑拒批

許官續稱，另一警長促使莊詩敏與梁慧嘉及庄澳琳和解，未見李倩華參與，李是否向二人索取利益並不清晰。許官又接納辯方所稱，3名因詐騙案而成為朋友，更有通訊軟件群組，會相約吃飯、拍照，無法證明梁和庄向李提供折扣，是基於李倩華公職人員的身分，認為控方舉證無法達至毫無疑點，裁定3人罪名不成立。

梁慧嘉及庄澳琳申請訟費，但許官稱二人以員工優惠替李倩華購買名牌手袋，違反公司所訂立的限制，自招嫌疑，拒絕訟費申請。

【案件編號：WKCC 1323/20】