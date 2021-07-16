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涉向報案人索名牌折扣 女警罪脫 官：3人因騙案成朋友 未證公職身分獲利

【明報專訊】偵緝女警2017年調查詐騙案時，涉要求報案人和受查人提供購買Chanel、Celine等名牌手袋和珠寶的折扣價作查案報酬，被控4項公職人員索取利益及一項公職人員接受利益罪，涉提供折扣的時裝公司部門經理及珠寶公司文員則各被控一項向公職人員提供利益罪，案件昨日於西九龍裁判法院裁決。裁判官以3名被告因詐騙案成為朋友，控方未能證明女警以公職人員的身分獲取折扣，故裁定3人全部罪名不成立。

3名被告依次為偵緝女警李倩華（29歲）、時裝公司前部門經理梁慧嘉（45歲）及珠寶公司前文員庄澳琳（31歲）。控罪稱，李倩華於2017年9月至2018年1月向梁慧嘉、庄澳琳、莊詩敏及黃姍姍索取以折扣價取得Chanel手袋、Celine手袋、Gucci運動鞋、Nicholas & Bears產品和一對耳環。梁嘉慧另被控向李提供以員工折扣取得的Gucci運動鞋；庄澳琳則被控向李提供低於市價的一對耳環。

控方證供矛盾 有否索利益不清晰

控辯雙方承認事實稱，梁慧嘉和庄澳琳於2017年6月向警方舉報女商人莊詩敏詐騙150萬元奢侈品，李倩華被指派調查該案。莊與梁、庄2017年10月10日和解，2018年1月8日全數還款。

暫委裁判官許肇强裁決稱，控方證人莊詩敏的證供不一致。莊供稱，李曾在警署落口供時問莊是否可以折扣價買手袋，並稱「畀緊機會你」不起訴，又着莊於一個月內還清款項，但莊曾改口說在會面室內沒有對話。

兩人申訟費 官指自招嫌疑拒批

許官續稱，另一警長促使莊詩敏與梁慧嘉及庄澳琳和解，未見李倩華參與，李是否向二人索取利益並不清晰。許官又接納辯方所稱，3名因詐騙案而成為朋友，更有通訊軟件群組，會相約吃飯、拍照，無法證明梁和庄向李提供折扣，是基於李倩華公職人員的身分，認為控方舉證無法達至毫無疑點，裁定3人罪名不成立。

梁慧嘉及庄澳琳申請訟費，但許官稱二人以員工優惠替李倩華購買名牌手袋，違反公司所訂立的限制，自招嫌疑，拒絕訟費申請。

【案件編號：WKCC 1323/20】

相關字詞﹕罪名不成立 向公職人員提供利益 公職人員索取利益 公職人員接受利益罪 名牌手袋 女警

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