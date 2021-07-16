「疫苗儀表板」比對不良事件背景數 資科辦：易睇便民 盼助開發App

資料一線通現有4670數據集

「開放數據」是智慧城市藍圖重要措施之一，政府各部門自2018年起，每年公布年度開放數據計劃，現時已有4670個數據集於「資料一線通」發放。各部門截至今年6月已開放105個數據集，預料全年可開放逾150個。當中數據既有JSON、CSV等機讀格式，部分亦有「應用程式界面」（API）可供下載，資科辦並更改使用條款，可供商業用下載，冀讓企業開發更多令公眾受益的軟件。

資科辦表示，開放的數據於2018年錄得56億次下載量，去年已突破100億次，今年截至6月亦已有71億次下載，每日平均3900萬次。

去年疫情蔓延至今，資科辦利用數星期時間開發「疫情互動地圖儀表板」，及時更新疫情最新情况，包括確診人數、疑似個案、死亡、出院人數等各項數字，助市民了解疫情發展，並顯示確診者所到大廈，讓市民知悉風險地區，該平台有逾5000萬次瀏覽。

疫情儀表板逾5000萬瀏覽

政府今年初展開疫苗接種計劃，資科辦再以數星期研發「新冠疫苗數據及資料概覽儀表板」，展示疫苗針次劑量、接種人口、接種場所等分佈，亦有接種疫苗異常數據以及不良反應的數據，可比對公立醫院選定不良事件數字與個案中有或沒有接種疫苗紀錄者的比率（見表）。

資科辦高級系統經理王翔表示，儀表板將最新資料，「以市民易睇的方式呈現」，亦期望應用程式開發商或市民善用數據，開發便民的應用程式。

稱部門近年接受開放數據

資科辦總系統經理（數據分析）趙善衡稱，政府提出開放數據之初，邀請公私營機構參與，最初僅11家機構願意合作，「開展『開放數據』政策前，公私營機構參與不多，（他們）『睇定啲先』，公布後氣氛變了，從前政府內部也未必知道好處或不明白，沒有將數據轉機讀或API格式。經兩年訓練，（他們）知道開放數據不是洪水猛獸，是幫到市民，便開放多點」。

現時與資科辦合作的公私營機構已增至34家，包括科技園、數碼港等公營機構，以及九巴、新巴/城巴和港鐵等。去年起巴士已開放實時數據，而綠色小巴現亦已開放165條專線數據，資科辦料明年陸續開放餘下400條專線數據，涵蓋全港；港鐵則已開放機場快線、東涌線、將軍澳線、屯馬線以及輕鐵實時車務資訊。

至於會否及何時開放較多人用的荃灣線、港島線及東鐵線，港鐵回覆稱，港鐵車務資訊乃公開資料，公眾可透過手機應用程式MTR Mobile搜尋港鐵網絡內各項實用行程資料，如最新車務狀况、列車班次資訊等，又表示今年稍後會進一步開放港鐵巴士的實時到站資訊。

明報記者