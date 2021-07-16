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港聞二

田北辰倡建新鐵路 大圍駁打鼓嶺

【明報專訊】政府擬發展新界北新市鎮，範圍涵蓋打鼓嶺、恐龍坑、坪輋及皇后山，料容納20萬人，正向立法會申請撥款以展開詳細規劃研究。實政圓桌田北辰表示，政府需同步規劃新界北的交通接駁，若只接駁至距離最近的粉嶺站，勢必「塞爆東鐵」，建議興建新鐵路接駁新界北新市鎮至大圍及荃灣，以分流東鐵線客量，並進一步打通新界東、西交通。

只駁至粉嶺勢「塞爆東鐵」

立法會財委會最快今日審議新界北新市鎮等規劃研究撥款，涉及2億元。田北辰表示，隨着政府正發展古洞北及粉嶺北並規劃北環線，屆時古洞站將接駁東鐵及屯馬，預料北環線開通後新界西及新界北的市民將乘北環線接駁東鐵前往新界東；加上當東鐵線過海段通車後將由12卡改為9卡，同時亦引更多人乘東鐵到港島，容量勢飽和。他說，目前新界北新市鎮擬容納20萬人，若政府只將新界北接駁至粉嶺站，這批居民倚靠東鐵線，未來恐「塞爆東鐵」，「只會令大埔、火炭、沙田等沿線居民無法上到車」。

荃灣作總站 增設梨木樹

他認為，政府應趁發展新界北新市鎮的契機，同步規劃發展一條新鐵路，建議由新界北新市鎮4個地區起，途經大埔工業邨、大圍、梨木樹，接駁至荃灣（圖）。新鐵路可仿效南港島線，在新界北至大圍一段採架空輕軌，走線避開高山，以減低發展成本；大圍至荃灣一段則以隧道興建。

田北辰稱，新鐵路線下大圍站將成重要轉駁站，方便新界北居民轉乘屯馬線或東鐵線；又謂政府長遠亦需改善大圍至荃灣交通接駁，故荃灣適合作新路線總站。若政府在新界北不考慮任何新鐵路方案，他會反對撥款。

運房局回覆稱，路政署及運輸署去年12月已展開《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》，依據發展局《香港2030+》研究的最終發展策略，探討鐵路及主要幹道基建佈局；當中如何提升新界北新發展區與市區聯繫將是其中一項重點工作。當局稱，研究的鐵路及主要幹道部分，分別需約38及27個月完成，兩部分同時進行，待研究有初步結果後會適時諮詢。

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