茶飲店僱主：唐會照顧被噴椒傷者

原是該店熟客 失業下獲聘用

茶飲店老闆江婉君（音譯，圖）供稱，早於2019年11月結識唐英傑，唐的綽號為「重甲」、洋名為「Leon」。她表示，當時示威活動頻繁，不少人「中胡椒噴霧或者藍色水」，唐英傑會在店內照顧傷者，亦是該店熟客。3名法官經過商討後表示，應該是警方發射藍色水劑，提醒辯方要留意證人作供會否自證其罪，法庭必要時會施加警告。

江婉君透露，唐英傑原本受僱於一間食肆，後來被解僱了，她改聘唐英傑在其茶飲店工作。案發當日，她約了數名同事和友人到銅鑼灣的咖啡室吃午飯，包括唐英傑和名為「Carman」的日本餐廳負責人，惟唐英傑沒有赴約，她最後在醫院見到唐英傑。據庭上披露，唐英傑當日曾向江婉君發送WhatsApp錄音，查詢該咖啡室位置；江婉君當時亦有拍下西隧路障的照片，唐英傑回覆稱「收到了」。

當日相約午飯 唐曾問位置終未赴約

據控方開案陳辭，唐英傑駕駛電單車衝過防線前，曾與名為「恐龍BB」的友人在WhatsApp對話。控方提出，「恐龍BB」的真實身分是「Carman」，江婉君聞言表示：「我答你，唔知。」

（港區國安法）