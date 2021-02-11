唐英傑案 不同意控方指「光時」追溯至中聯辦衝突 李立峯：比起示威 7·21襲擊更刺激情緒

證人傳召完畢 下周二結案陳辭

李立峯及團隊統計了連登討論區約2500萬則帖文，亦透過小組訪談、問卷調查和實地考察分析「光時」口號。李立峯稱，根據其研究「光時」口號早於2019年7月在連登討論區出現，之後被談及次數愈來愈多，同月先後有「光復屯門公園」及「光復沙田」遊行。對於控方專家劉智鵬認為「光時」口號可追溯至2019年7月21日的中聯辦示威，李表明不同意，因兩次遊行已喚起市民對「光復」二字的記憶，而比起中聯辦示威，7．21元朗白衣人襲擊事件才引起公眾的憤怒，令更多人採用「光時」口號發泄不滿。

稱7月兩「光復」遊行 早喚記憶

審訊一大爭議，在於「光時」口號是否等同港獨訴求。李立峯稱「光時」含意不斷變化，不宜採取唯一的解讀，若「光時」等同港獨，網民未必會在帖文重複兩個意思相同的字眼。法官陳嘉信提到，警方統計「光時」在示威場合出現次數，由2019年11%上升至2020年的七成。李回應稱，警方與他的統計方向不同，不可相提並論。

「光時」「港獨」同一帖出現次數不多

控方盤問時稱，有網民同時留言「光時」和「港獨是唯一出路」。李立峯解釋，研究發現「光時」和港獨在同一則帖文出現的次數不多，「你可以舉例，但不可以挑選最適合的例子（cherry-pick）去支持你的立場」。控方又舉例，假設有人發帖講了100次「光時」和港獨，能否證明兩者有關係，李隨即稱其研究並非集中於一則帖文，而是統計過千萬帖文的字眼和趨勢。

【案件編號：HCCC280/20】

明報記者

（港區國安法）