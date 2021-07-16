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女保鑣槍殺槍傷姨舅囚終身 聞判稱「可幫阿媽報仇好開心」 官斥冷血無恥

【明報專訊】女保鑣涉於2018年在鰂魚涌公園向其4名姨舅開槍，導致兩死兩傷，她否認控罪，7名全女陪審團昨日在高等法院退庭商議約5小時後，一致裁定被告兩項謀殺、一項有意圖而射擊罪名成立，另一項有意圖而射擊罪則以6比1大多數裁定罪成，法官潘敏琦依例判處被告終身監禁。潘官判刑時提到傷亡的姨舅及被告兄長如何善待被告，直斥被告行為「無恥」，形容本案為「冷血殘酷的殺人事件」。被告聞判後喃喃自語「可以幫阿媽報仇，好開心啊」，在法官離庭之際更拋一句「去死呀你」。

被告詹心桀（現年47歲）被裁定謀殺及有意圖而射擊共4罪罪成，事件導致其四舅父詹鎮基（終年62歲）及二姨詹少芬（終年80歲）死亡；二舅父詹前駒（現年74歲）及三姨詹小慧（現年63歲）受傷。

求情稱母去世致打擊 本性好人

辯方在被告罪成後求情稱，被告1990年代從天津來港後嘗試努力生活，一直心懷建築師夢，因在港未能讀大學，向親戚尋求資助到外國留學，最終未能如願，位處低下階層的被告更礙於學歷低，只能打散工。被告深愛母親，母親入住老人院後每日探訪，母親去世令她大受打擊，其本性仍是一個好人，雖然陪審團不接納被告以精神問題作辯護理由，但望法庭判刑時考慮被告的情緒問題及個人經歷。

法官潘敏琦判刑時稱，被告以答謝為由相約姨舅到酒家午膳，帶備致命武器、即手槍及50發子彈到場，相處數小時後在鰂魚涌公園向4名姨舅逐一近距離開槍，其中兩人頭部中槍致死。二舅父詹前駒身體側面中槍，子彈射入其胸膛及肋骨，年過七十的他雖大難不死，但需在庭上憶起當日的可怕經歷，他形容被告開槍時表情冷酷、毫無情緒時，更淚灑當場。

函三姨指槍膛尚有9子彈不補槍

潘官續稱，三姨詹小慧雖僅被子彈擦傷肩膊，但事後不敢再看有槍擊畫面的戲及行近案發現場，而被告在被捕後一個月無恥地去信三姨，表面關心，更無恥地稱當時槍膛有9顆子彈，永遠不會對三姨補槍；另被告曾舉槍指向兄長魏敬東，雖沒開槍，但還押時仍厚顏無恥地要求兄長為她送衣物零食及課程資料，兄長依然盡力滿足其所求。法官又斥被告不懂感恩，她不僅沒完成獲死者資助修讀的電腦課程，更開槍射殺他們，種種行為已可反映其為人。

潘官形容本案為「冷血殘酷的殺人事件」，刑事司法制度重要之處在於保護人命，基於案件嚴重，須判處相等刑罰，依例判處她終身監禁，明言即使有酌情權都不會用；而兩項有意圖而射擊罪，法官不同意辯方指兩名傷者傷勢不一，應判處不同刑期，認為三姨詹小慧受輕傷純屬僥倖，兩罪最終判監禁18年，4罪刑期同期執行。

離庭向官稱「去死呀你」

法官宣讀判刑期間，被告多次表現激動，身旁多名懲教人員不斷阻止。被告聞判後不斷喃喃自語「可以幫阿媽報仇，好開心啊」、「我唔要錢，我要阿媽」，更在法官離庭時舉起手指稱「去死呀你」。

控方開案陳辭提到，被告曾埋怨姨舅沒有在被告母親生前處理外婆遺產，又怪責姨舅沒好好照顧母親。被告在審訊其期間大多表現冷靜，昨在裁決時眉頭緊鎖，一度情緒激動，被法官要求保持安靜。

【案件編號：HCCC 272/19】

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