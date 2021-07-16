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港聞二

業界：首批已打針外傭料8月抵港

【明報專訊】政府對菲律賓及印尼航班實施「熔斷機制」，外傭無法來港。香港僱傭公會主席陳東風昨在港台《千禧年代》稱，前日聯絡菲律賓駐港總領事館，引述對方稱定期與港府商討入境政策，擬優先安排完成接種新冠疫苗的外傭入境，涉及約5000人，預計首批外傭將於8月中抵港。

消息：勞處與相關政府商疫苗認證

印尼領事館亦向港府建議容許完成接種者入境。熟悉控疫政策的消息人士表示，勞工處計劃與有關政府商討疫苗認證。

陳東風表示，菲律賓政府5月底批准優先讓持工作簽證而滯留當地的菲傭打針，至6月中開始接種，涉逾5000人，現約兩至三成人已打首針，預料首批完成兩針外傭最快8月中來港；印尼政府亦贊成完成接種外傭來港，現優先安排外傭打針。

陳續稱，本港外傭短缺，月薪炒高至5500至6500元，約3至5個人「搶」一外傭；外傭對工作條件要求較高，多小朋友、長者的家庭需支付更高薪金。

印尼建議容已打針印傭入境

印尼駐港總領事館昨回覆本報稱，正與港府商討入境措施，建議港府容許完成接種疫苗者入境，料可平衡病毒傳播風險，及保障外傭及本港僱主的利益。

另外，入境處公布7月20日擴大「智傭易」服務範圍，除網上遞交續聘外傭簽證申請，於郵遞或投遞箱遞交亦適用；申請獲批後可以不同方式繳付簽證費，郵遞領取簽證，毋須親到入境處。發言人稱，截至6月底有2.15萬宗續聘申請以「智傭易」繳付簽證費和領取簽證標籤。

（新冠疫情）

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