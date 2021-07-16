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林鄭：與澳門通關要同步看內地 姚思榮料因內地澳門往來免檢 憂受影響

【明報專訊】本港新型冠狀病毒疫情回穩，近期已向中央提交爭取恢復通關報告的特首林鄭月娥昨表示，與內地通關條件包括至少七成疫苗接種率，而與廣東省重啟通關討論一定要有中央指導。被問能否先與澳門通關，她形容「會在個大圖像一齊處理，要同步看香港內地同澳門」。旅遊界立法會議員姚思榮估計內地認為港澳一旦通關，亦影響內地，尤其廣東省，故要求三地共同評估及研究。

民建聯主席李慧琼關注香港與內地何時通關，林太昨在立法會行政長官答問會表示，每次有機會見到中央官員或廣東省領導都會提及此事，「佢哋都覺得我好煩㗎喇」。她說，現時比去年11月更有條件通關，但仍須在兩個條件努力，第一是接種疫苗，將疫苗接種率提升至70%，是兩地往來的基礎，目前40%首劑接種率並非很有利的條件；第二是維持外防輸入，如開放許多旅遊通道及免檢疫安排，會直接削弱與內地往來的條件。

林鄭：與粵通關須中央指導

被問能否先與澳門通關，林太表示據其所知，「香港澳門人員往來，都會在個大圖像一齊處理，要同步看香港內地同澳門」，澳門亦認為28日清零不是通關絕對條件，而要看整體情况。林太稱，廣東省目前沒就通關有任何承諾，現時要重啟討論，不會只停留在廣東省與特區政府，「一定要有中央指導指示，先可進行」。

翻查資料，林太6月21日被問港澳通關時曾稱毋須等待「來港易」推行，才能處理港澳人員往來，「可以由香港和澳門兩個特區政府討論」。

不過，澳門仁伯爵綜合醫院醫務主任戴華浩7月5日稱，澳門與內地在疫情聯防聯控，採取防疫措施一致，如要放寬香港居民入境澳門限制，澳門需與內地溝通及評估。

姚思榮接受查詢時表示，澳門與內地往來可免檢疫，早前澳門當局提及港澳通關條件是香港清零28日，可能內地認為一旦港澳通關，會影響內地尤其是廣東省，繼而要求三地共同評估，認為林太說法已顯示「是朝住三地共同研究安排」。他認為，港澳具備通關條件，但如內地欲三地共同評估，亦要遵從及尊重，料會因此延後港澳通關。他說由中央協調三地通關是好事，相信中央會給予通關標準的清晰指示。

業界指旅業「彈盡糧絕」 林鄭稱親自督導行業前景

旅發局昨公布6月訪港旅客初步為6200人，較去年同期下跌57.6%，每日平均約207人次訪港，受疫情影響，今年上半年訪港旅客約3.4萬人次，整體按年下跌99%。

姚思榮稱疫情下旅遊業「彈盡糧絕」，關注政府會否繼續有措施支援。林太稱會親自督導旅遊業前景，亦會與國家文化旅遊局研究逐步通關後，如何開啟旅遊板塊。

重申不會強制前線人員打針

另外，民建聯蔣麗芸提到近期有機場人員、檢疫酒店職員受輸入個案感染，憂外防輸入方面控制不力，將成為本地傳播缺口，問港府會否考慮強制前線工作人員打疫苗，例如海關、入境處、檢疫酒店職員。林太重申，不會強制打疫苗，因恐怕會引起更大反彈。她說，早前要求6.4萬名政府前線僱員打疫苗或定期檢測，現時接種率逾七成，正考慮擴大範圍，教育局亦正研究將安排應用於教師。

明報記者

（新冠疫情）

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