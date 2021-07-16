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一個月三度無確診 許：放寬措施需4周無本地個案

【明報專訊】本港昨沒有新冠病毒確診，不但連續4日無本地個案，且屬一個月三度無確診，本月內唯一感染源不明的機場搬運工，亦可能與俄羅斯輸入個案有關。不過，中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，雖然搬運工可能找到感染源頭，但他曾在社區逗留，社區可能有隱形傳播鏈，建議連續28日本地零確診才放寬防疫措施，即8月8日。

染疫運輸工社區游走 憂有傳播鏈

本港於6月15日至7月15日有3日無確診，唯一源頭不明個案為機場運輸工，有3宗由本地及相關個案改列輸入相關個案，包括檢疫酒店清潔工、27歲機場男地勤及新達廣場服務處女職員。連同上述3宗改列個案，過去一個月的輸入及相關個案共75宗。

籲機場酒店員工打針 堵防疫漏洞

對於能否放寬下周三屆滿的社交距離措施，許樹昌表示，感染變種病毒的機場搬運工雖懷疑與4宗俄羅斯輸入個案有關，但他曾在社區游走，社區仍可能有隱形傳播鏈，建議連續28日本地零確診才放寬措施。

他續說，近期見到機場工作者及檢疫酒店清潔工受輸入個案感染，可見他們染病風險高，建議相關者接種疫苗，堵塞防疫漏洞。機場搬運工在7月11日宣布確診，28日後為8月8日。

漢莎法蘭克福航線禁來港兩周

另外，衛生署表示，由於德國漢莎航空公司營運的7月12日由德國法蘭克福抵港航班（LH796）有一名乘客抵港檢測確診，以及有兩名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》指明條件（但該署沒說明違規行為），禁止漢莎營運的客機在今日至本月29日從法蘭克福抵港。德國現屬B組高風險地區，旅客須出示72小時內檢測陰性證明，以及出示預訂香港檢疫酒店確認書。

（新冠疫情）

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