4旅社籌辦歐遊 美麗華首團明出發 回港須自費檢疫 許樹昌：應多觀望數月始外遊

未打針亦可參加 返港檢疫期較久

美麗華旅遊重開5個歐洲國家團，包括德國、瑞士、奧地利、荷蘭及冰島，8至10天遊團費分別11,999至23,499元起，首團明日出發，是去年3月停辦外遊團後首度復辦。美麗華稱，參與者不一定已接種疫苗，但如於出發前最少14日或22日已接種，入境時毋須檢測或隔離；未打針港人入境該5國則須持核酸檢測陰性證明，冰島另須檢測及隔離5日。德國只認可BioNTech，其餘4國均認可BioNTech及科興。從上述5國返港須檢疫21日，如已打針並持陰性證明可減至14日。

美麗華旅遊總經理李振庭表示，不少旅客本身已集合8至10人，查詢可否包團及包車外遊，預料反應不俗，雖然無打針香港旅客可入境歐洲，但返港須隔離21日，暫鼓勵旅客接種後才出發，返港後入住指定酒店隔離需自費。若旅程中港府因疫情當地禁航班抵港，他稱視乎旅客是否考慮轉機返港，旅遊保險會涵蓋額外費用。

李又稱，東南亞、美國疫情反覆，暫無意考慮歐洲以外旅行團，又稱即使泰國布吉允許已打針港客入境免隔離，但香港往布吉直航班次不多，限制了行程日數，返港後最少隔離7天，認為旅客會寧願去歐洲。

姚思榮料吸引力一般 屬試水溫

旅遊業議會表示，連同美麗華，暫有4間旅行社登記於暑期出發的歐洲團，旅行社必定協助和提醒旅客遵守當地防疫措施及返港檢疫要求。該會又稱，美麗華首團是前往德國和瑞士。

姚思榮表示，旅行社重辦歐遊團是「試水溫」，可了解市場反應，但他相信由於回港仍須檢疫，歐遊團對市民「吸引力一般」。他提醒旅行社出發前須向顧客清楚解釋當地疫情、旅行團防疫措施、若在當地確診會如何處理、返港檢疫安排等。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，現時仍不適合外遊，希望市民再觀望多數個月。他解釋，最先在印度發現的Delta變種病毒橫掃全球，該病毒會減低疫苗保護率，完成接種並非百分百不會染病；歐洲部分國家開始放寬社交距離措施，但多國接種率未達群眾免疫水平，疫情或反彈，就算接種率較高的英國現亦日增4萬宗確診。

保險業：有旅保涵蓋疫情 索償有上限

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，現時有旅遊保險涵蓋外遊確診新冠病毒留院費用、因熔斷機制未能返港的航班及住宿費，保費較一般旅保貴約一至三成，但不同項目均設賠償上限，未必能全數索償。他提醒消費者買旅保前看清楚條款，留意是否符合受保條件，例如保險要求出發前須完成接種兩劑疫苗、本身健康狀况。他說若市民因突發事情需延長旅行日數，可向保險公司申請延長旅保期限，但一般不能伸延超過一個月。

下周一起港人抵英毋須檢疫

另外，英國政府下周一起將香港列入低風險的綠色名單，即抵埗後不需檢疫，但須出示出發前48小時內陰性檢測證明，填寫追蹤表格，到埗後兩日要檢測，呈陽性便須檢疫。

明報記者

（新冠疫情）