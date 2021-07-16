涉Ig發帖「要你哋畢唔到業」 香腸運警校 送貨員控恐嚇

被告楊惠俊（21歲）報稱送貨員，控罪指他於去年2月12日在網上發布威脅警察學員的言論，會使警察學員的人身遭受傷害，意圖使他們受驚。

控方案情指出，被告去年剛加入一間餐飲公司任職跟車送貨工人，被委派將200條司華力腸送往黃竹坑香港警察學院，他途中用手機拍下訂單，配上「我要你哋全部畢唔到業」字眼，放上Ig。兩日後被告因此事被解僱。警方於2月16日上門拘捕被告，他當時稱「我唔鍾意警察，見有張單運（去）警察學院，心血來潮影咗張相，一時貪玩先加句說話放上Ig」。

第一證人吳達強作供時自稱是第二證人柯秉派（案發時為學警）的朋友，他說案發當日早上近11時瀏覽Ig限時動態，看見涉案照片及圖上字眼後，即截圖並透過WhatsApp通知柯「自己小心」。

警憂肚屙 認同或是戲言

現為警員的柯秉派供稱，憂慮當天早上吃過的司華力腸「落咗啲嘢令我哋肚屙」，但承認吃過香腸的同學並沒不適。當時同為學警的警員葉浚軒表示，看到柯展示涉案照片後害怕「畢唔到業」，「健康同生命受威脅」，又認為運輸香腸的過程中有很多方法令香腸受污染，甚至變得有毒性，但同意照片或純屬戲言。案件今續。

【案件編號：ESCC 2342/20】