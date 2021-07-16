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記協發表言論自由年報 「無得再差」

【明報專訊】香港記者協會昨日發表題為《破碎的自由》的2021年度言論自由年報。《港區國安法》實施一年，記協前主席、言論自由年報總編輯楊健興說，過去一年是他自1984年從事新聞行業以來，新聞自由最差的一年。記協主席陳朗昇認同，稱壹傳傳媒創辦人黎智英被捕、壹傳媒被兩度搜查、評論人被捕，都是前所未見，是公權力對自由的踐踏，「係無得再差」。

陳朗昇：傳媒未摸清「紅線」

楊健興表示，去年的年報題為「危城下的自由」，今年想不到任何字眼能形容目前境况，最後年報名為「破碎的自由」，因為「極權管制下，自由愈來愈支離破碎」，尤其當經營26年的壹傳媒被指控幾十篇文章違反港區國安法，但當案件仍在司法程序，未正式審訊，其戶口已被凍結，最後停運，「清楚見到國安法的殺傷力及破壞力」。他又說，暫時未想到類似壹傳媒的情况有否在其他地方出現過。

陳朗昇說，傳媒機構未能觸摸到國安法的「紅線」，傳媒想知究竟報道談及什麼內容會觸犯國安法，「制裁？獨立？抑或評論都會？」，形容情况「很不理想」。他又說，過去一年不少主持、時政評論人擱筆或離港，亦顯示言論自由受到威脅。對於壹傳媒在短短三周內結業，其他網媒會否受威脅、類似情况會否陸續有來，他說收不到相關信息，但相信寒蟬效應會存在。

楊健興籲人大檢視國安法 准傳媒以公眾利益抗辯

楊健興呼籲人大應檢視國安法實施後香港的情况，研究修訂及補充條文，特別是讓傳媒能以公衆利益作為答辯理由。另外，他稱原則上反對政府以立法形式處理「虛假信息」，又呼籲政府恢復過往的查冊安排。

憂禁「起底」再收緊查冊

對於政府針對「起底」行為向立法會提交修訂條例草案，陳朗昇稱不少記者，包括他亦曾被起底，資訊被放在「暴徒網」，「要針對起底加強執法不會反對」。他說網上不少起底資訊並非靠查冊、公司註冊等公開資訊取得，亦憂慮政府因避免起底為理由，進一步限制查冊，令市民獲取公開資訊的權利被限制。他又期望私隱專員及警方執法時公平。

今年言論自由年報共分6個章節，分別由年報總編輯楊健興談國安法下的紅線、記者談查冊難題、警方修改傳媒代表定義、傳媒人區家麟分析政府對香港電台過去一年的整頓、有線新聞前助理總採訪主任林妙茵回顧有線去年「大辭職日」，及浸大傳理學院助理教授閭丘露薇拆解中國媒體作為維穩工具的過程。

相關字詞﹕陳朗昇 楊健興 言論自由年報 香港記者協會

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