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團體向國安處舉報書展10書涉違法 兩書商收貿發局通知被投訴 暫未將書收起

【明報專訊】《港區國安法》下首個書展昨踏入第二天，參展書商有種文化、山道文化共10本書被投訴涉違國安法，當中部分由香港政研會昨午向警方國安處熱線舉報。另外，上述兩書商昨獲貿發局通知有人投訴共5本書可能牴觸國安法，包括雨傘運動書籍《每一把傘》及《我們的價值》。有種文化負責人暫判斷只是市民投訴而非官方警告，暫不作任何行動。次文化堂社長彭志銘表示，該5書與《文匯報》昨頭版點名的5本「書展『毒』物」一樣，質疑「究竟投訴人係睇完本書投訴，定睇完文匯報投訴？這個很值得關注」。

明報記者

籌辦書展的貿發局昨至截稿沒回覆。警方回覆稱，個別書籍內容會否觸犯港區國安法，須視乎相關情况；警方不評論個別事件，而採取任何行動均會按實際情况依法處理。

有種文化：投訴或只因不喜歡內容

有種文化負責人Daniel Wong表示，攤位職員昨午2時收到貿發局信件，表示昨早接獲對《每一把傘》及《我們的價值》的投訴，稱可能與港區國家安全法有牴觸，提醒他們需對書本是否合法負責。他說兩書是2014年傘運時期的書，已售多年，「（投訴）究竟出於犯法？還是不喜歡這些內容論述？我亦會考慮這個」。他暫時判斷這只是市民投訴而非官方的警告，故暫不就此作出任何行動。

山道文化負責人楊子俊亦確認收到貿發局信件，指其攤檔有3本書被投訴。他說正商討如何處理，相關書本未下架。該檔職員向記者說，被投訴的書為《元朗黑夜》、《逆權教師》及《如水赴壑──香港歷史與意識之流》。

有作者稱出版社責任

《每一把傘》作者之一李鴻彥稱，當年個別人透過合法或不合法途徑爭取雙普選，他以紀錄片形式訪問不同人，包括前線警員，「如涉播獨，我不會訪問前線警員」。他強調傘運與港獨無關，當時亦沒國安法，且該書沒加其個人意見。李說會向有種文化發律師信，列明自己沒出版決策權，如出版社因售此書而犯法，「（出版社）要承受最終責任」。

昨曾赴書展的政研會主席鄧德成認為，山道文化及有種文化都有刊物內容涉煽動性質，疑違國安法，包括《石牆生花 坐監記及其他》、《假如讓我畫下去》、《逆權教師》等。他說昨午4時致電警方國安處投訴，又稱已買《記者上返行人路》來看，認為該書從單一角度看反修例，美化暴力面，算是「煽動」。該會向國安處呈交8本書資料，除上述4書，還有《香港／十年抗爭記錄明信片2005-2015》、《每一把傘》、《我們的價值》、《有病童話 善忘的人有福了》。

彭志銘憂被投訴書成禁書

從事出版業務32年的次文化堂社長彭志銘說，「其實社會已經去到，不是講我們以前一直認識的道理」。他又表示十分憂慮：「這幾本書目前有些地方仍有賣，如果有人投訴，只是書展要收起這些書？還是這些書成為禁書？是書展不能賣，還是整個社會不應賣？」他認為這並非單一書本的問題，「可能是出版社界別指標」，認為書本出了什麼問題，當局都應開誠布公告訴大家。

（港區國安法）

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相關字詞﹕雨傘運動 反修例運動 港區國安法 書展

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