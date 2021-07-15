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【Emily】審引入醫生法案 張宇人田北辰駁火

【明報專訊】立法會審議引入非本地培訓醫生嘅法案委員會，引發自由黨張宇人同實政圓桌田北辰開火，田北辰大罵張宇人「不知所謂，莫名其妙」，連醫學界陳沛然都喺facebook派花生，話兩人有「精采對答」。

田鬧不知所謂 陳沛然fb派花生

事緣張宇人噚日喺會上將田北辰同熱血公民鄭松泰拉埋一齊講，話兩人都同政府講，如張嘅修正案通過，政府應撤回條例；又引述田北辰話「執業試反映唔到專業醫生嘅專業能力」；佢更燒埋新界西選民，話佢哋選出鄭、田及因泛民立選初選案還押嘅郭家麒，「係咪新界西好多醫生、好夠用」。

田北辰反駁，作為新界西民選議員，心知公營醫療系統最緊張、醫生不足，屯門醫院係重災區，佢過去多年都覺得要搵多啲人入公營醫療系統，但要保持質素。

佢澄清之前問及，啱啱大學畢業、未受過專科培訓嘅醫生來港須否考試，因佢唔知海外考試水平，而香港執業試就公認難，「絕對唔係啱啱張宇人指名道姓，話我要求一個喺外國已經操刀好多年嘅專科醫生嚟香港考試」；更批評張「簡直不知所謂，莫名其妙，如果我哋啲議員嘅質素連咁都聽唔清楚，我都唔知將來香港點辦」。

張宇人嘅修正案係要求擴至非港人醫生同樣可經「特別註冊」來港。田北辰同Emily講，佢雖然反對張宇人提出嘅修正案，但冇叫政府若修正案通過應撤回條例。

相關字詞﹕醫生註冊條例 張宇人 田北辰

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