【Emily】下筆趨難時局依舊 王永平封筆 寄語新時代港人保持良知善性

「與其欲言又止，不如放下自在」

王永平嘅報章專欄2009年10月中面世，佢噚日喺專欄提到，近日佢最縈懷嘅，係港人喺國安新時代下如何安身立命，佢之前提出3點意見，包括如常生活、留意時事和獨立思考；佢就想加多一點：保持與生俱來的良知善性。佢話身處國安政治嘅大洪流，有人睇到機遇，更多人感到迷惘、無力、不安，但佢覺得只要絕大多數港人，特別係治港嘅「愛國者」對人處事時秉持良知善性，佢相信香港最終可走出困境，再次成為世界一顆璀璨耀目嘅明珠，但同時話「實事求是，這個願景不會在未來5年內見到」。

走出困境願景「不會在5年內見到」

王永平話離開政府後無參與政治活動，評論時事係希望政府施政改善、惠民，又強調完全支持鄧小平設計嘅一國兩制等，指身為中國人，佢希望國家樹立世人景仰嘅文明、民主、道德典範。