【Emily】辭區議員 張敏峯：盼參加《造星5》 想Anson Lo同Edan為失業同事打氣

張敏峯又提到，辦事處喺噚晚之後就結束，一眾助理將成為失業者，慨嘆近日辦事處氣氛低沉，同事都覺得無助同迷惘，佢作為老闆希望為同事打打氣。佢仲tag咗劇中兩名男星呂爵安同盧瀚霆（Anson Lo），問佢哋可否為議辦同事打打氣、等佢哋振作。不過至截稿都未見兩人有回應。

樂隊新歌上榜 李嘉達：聽電台心跳加速

至於早前因民主派立選初選案還押嘅觀塘前區議員李嘉達，就唔使參加《全民造星》、其音樂作品都獲欣賞。話說佢做主音嘅樂隊「Forward」早前出咗新歌《出走半生》，上咗商台903專業推介流行榜，李嘉達上月底寫信話感到非常驚喜、感動，仲話聽住商台DJ Donald「數榜」時不自覺心跳加速。