【Emily】辭區議員 張敏峯：盼參加《造星5》 想Anson Lo同Edan為失業同事打氣

【明報專訊】近日最多人討論嘅劇集莫過於《大叔的愛》，連剛辭任觀塘區議員嘅張敏峯都有留意，仲上載自己被劇中男主角「田一雄（Edan呂爵安飾）」抱住嘅改圖𠻹。話說張敏峯喺facebook出帖，話好多人問佢辭職後有咩打算，佢就話希望參與演藝事業，今年努力裝備自己學唱歌、跳舞同演戲，希望日後有機會參加ViuTV選秀節目《全民造星5》喎！佢仲話希望到時會受到「花姐（MIRROR經理人黃慧君）」賞識，可以參演《大叔的愛2》。
張敏峯又提到，辦事處喺噚晚之後就結束，一眾助理將成為失業者，慨嘆近日辦事處氣氛低沉，同事都覺得無助同迷惘，佢作為老闆希望為同事打打氣。佢仲tag咗劇中兩名男星呂爵安同盧瀚霆（Anson Lo），問佢哋可否為議辦同事打打氣、等佢哋振作。不過至截稿都未見兩人有回應。
樂隊新歌上榜 李嘉達：聽電台心跳加速
至於早前因民主派立選初選案還押嘅觀塘前區議員李嘉達，就唔使參加《全民造星》、其音樂作品都獲欣賞。話說佢做主音嘅樂隊「Forward」早前出咗新歌《出走半生》，上咗商台903專業推介流行榜，李嘉達上月底寫信話感到非常驚喜、感動，仲話聽住商台DJ Donald「數榜」時不自覺心跳加速。