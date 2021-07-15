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2021年7月15日星期四
港聞二
已打針高風險區港居民 擬准回港 料主要惠及留英者持身分證外傭 未成年學生彈性處理
一月3輸入個案曾打俄疫苗 梁子超：抗變種效弱 減檢疫沒根據
打科興致面癱 列「十分罕見」副作用
雲頂夢號400船員打齊針 月底啟航倘染疫折返隔離
撞高院保安判囚一月 王婆婆「不求情求加刑」
「CP-Meiji奶」蛋白質含量低標籤三成 消委會測試40奶品 含鈣最高最低相差逾倍
「較低脂」脂肪量多「低脂」一倍
驗基因測胎兒自閉症 醫生籲勿按結果墮胎
數碼港學院推逾10暑期活動 首增設中小學生培訓
刀照帖文稱掃賭 區議員涉刑恐 警兩徵律政司意見 指毋須證意圖有行動
白衣人被告：拿棍自保 官：點解周地都係棍？ 不接納求情辯解 將重判指揮者
「和你shop」3少年非法集結判更生
槍擊持刀漢案 警司作供：符守則
劏房租管二讀 百呎板間戶攜孩請願
港大下逐客令 學生會須7日內遷出 屬會倘使用大樓要登記
林鄭感謝國安公署指導
京港澳辦視像研討會 夏寶龍明就國安法講話
唐英傑案作供 稱同場示威者可有不同訴求 李立峯批劉智鵬「光時報告」欠實證
官問訪談有否引導討論光時與港獨關係 李：參與者自發談
光城者3人提堂 女生稱抑鬱藥遭沒收求助
鄧炳強：三官用餐未察奢華 無利益衝突 形容官員犧牲家庭時間赴宴 民主黨：無賴式開脫
海關守則鄧以海撰前言：避利益衝突 督導申報
資審委首開會 梁愛詩：不透露內容
黃照達漫畫
【Emily】辭區議員 張敏峯：盼參加《造星5》 想Anson Lo同Edan為失業同事打氣
【Emily】下筆趨難時局依舊 王永平封筆 寄語新時代港人保持良知善性
【Emily】審引入醫生法案 張宇人田北辰駁火
【Emily】張華峰開立會電話狂響 職員撳停鈴聲
【Emily】郵政署長朱曼鈴升財庫局常秘
【Emily】空中藝廊屋邨推出
黃照達漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
【小啟：尊子請假，Emily版漫畫由黃照達代筆。編輯部】
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已打針高風險區港居民 擬准回港 料主要惠及留英者持身分證外傭 未成年學生彈性處理
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