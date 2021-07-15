海關守則鄧以海撰前言：避利益衝突 督導申報

關長是否受守則規管 海關：沒補充

海關自1999年制定《品行及紀律守則》，最新版本守則的前言由鄧以海撰寫，稱海關致力在執行職務時「廉潔守正，高度問責」，」闡明避免出現利益衝突情况的重要性，以及管理相關申報的督導責任。」

守則列明，員工不應接受豐厚、過分慷慨或頻密款待，也不應接受可能有3類後果的款待，包括使自己在執行職務時要報答人情；損害本身或政府聲譽；引致可能或實際出現的利益衝突。如有人提供款待，員工應審慎考慮款待是否過分豐厚、不適當或不宜接受，有疑問則應事前向關長或內務秘書尋求指引。如是基於禮儀或情况特殊，不宜婉拒可能違反指引所載的款待，事先須向關長申請批准，如無法事先申請批准，應設法付還費用。如無法付還，應補辦申請批准接受有關款待。

守則列明無法婉拒須事先申請批准

「過分豐厚飲宴」列非法或不道德

守則提到，若員工接受由與其有直接公事往來的貿易商或經營者提供的款待，事前或事後應立即以指定表格通知分處主管或主要科系主管，如副關長或分處主管接受款待，須向關長報告，但沒提到如關長接受款待，須向誰報告。

守則列明海關不會容忍非法或不道德行為，會根據個別情况適當採取紀律處分；附錄列出24項主要非法或不道德行為，包括「接受過分豐厚、頻密或不適當的飲宴或款待邀請」。