鄧炳強：三官用餐未察奢華 無利益衝突 形容官員犧牲家庭時間赴宴 民主黨：無賴式開脫

指三人聲譽名聲「付出代價」 沒令政府聲譽受損

鄧炳強昨表示，3名官員已就違反限聚令繳交罰款，承受法律代價並向公眾致歉，聲譽及名聲也付出代價。對於外界質疑晚宴豪華，他說官員事前或用餐其間未察覺晚宴那麼貴重，但「經一事，長一智」，日後會更謹慎。他說已親自了解事件，認為不涉及利益衝突，不構成欠下人情，亦沒令政府聲譽受損。他又說，如果3人知道該飯局奢華，肯定會有不同的處理。

稱官員有責聯繫社會各界 自己未受邀請飯局

對於市民關注聚會及款待是否適當，鄧炳強表示，官員有責任與社會各界聯繫，這對了解社會發生何事及如何制訂政策是非常重要，又提到前日在電台聽到有議員說官員不能「不吃人間煙火」，即不能不與社會接觸。他又說，官員每天辛勞工作後，都希望可花時間陪伴家人，反問「為何我們仍要犧牲一些陪伴家人的時間，繼續進行這些聚會呢？」，形容聚會是工作的一部分。鄧其後透過新聞秘書補充，他無獲邀出席有關飯局。

對於該飯局有出席者涉企圖強姦，鄧炳強稱該案件在飯局後發生，不認為3名官員能預視在席者將犯罪。

袁海文質疑未來公務員可否接受款待不申報

袁海文批評鄧炳強說法屬「無賴式的開脫」，並斥他沒清楚交代事件細節，例如飯局出席者名單及身分、誰人邀請等，促政府清楚交代詳情，「絕不應該試圖不了了之」。他認為，如3名高官覺得自己光明正大，更應接受質詢，並向公眾誠意道歉。

對於鄧炳強稱3名官員不察覺款待如此貴重，袁海文批評，「不是超級離地，就是扮無知」，質疑以後公務員是否只要表示不知款待金額，就可接受款待並不用申報，「日後香港官場是否還能夠保持清廉？」