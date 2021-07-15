光城者3人提堂 女生稱抑鬱藥遭沒收求助

另外，辯方透露，女被告留院時經精神科醫生診斷，確認有抑鬱和輕生念頭，被撤銷擔保後，處方藥物遭警方沒收，冀警方及懲教可協助她得到適切的藥物治療。

被告依次為中六女學生郭文希（18歲）、報稱司機的陳凱量（24歲）及一名15歲中四男學生。據了解，涉案司機被指是「光城者」的代表，曾與其他人聯絡及邀請他人加入組織，女學生亦曾參與聯絡工作，15歲男學生則被指協助放置炸彈。

首被告昨早報稱不適留院，下午才提堂，並以資料太少，無保釋申請。另兩名男被告均提出保釋申請，控方反對，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德聽取控辯雙方陳辭後，表示無理由相信他們不會繼續實施危害國家安全行為，拒絕保釋。

兩人申保釋被拒

控罪書指出，3名被告今年6月6日至7月5日期間，與何裕泓、歐文、一名15歲學生及其他人串謀，為脅迫中央人民政府或香港特別行政區政府，或威嚇公眾，以圖實現政治主張，組織、策劃、實施、參與實施或威脅實施意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即爆炸、縱火、破壞交通工具或交通設施，或以其他危險方法嚴重危害公眾健康或者安全。

【案件編號：WKCC 2768/21】

（港區國安法）