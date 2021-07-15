官問訪談有否引導討論光時與港獨關係 李：參與者自發談

控方盤問時亦質疑，研究員討論問題帶引導性質，李稱「光時」口號的解讀涉及對「運動意識形態及激進化」的分析，研究員只會開放地問參與者口號的意思，並順着討論內容發問，而所謂「討論問題」只是指引，毋須硬性跟隨。

法官陳嘉信追問，為何要在「運動意識形態及激進化」下特別提到「光時」口號，是否有特別目的。李立峯解釋，社會科學中「激進化」（radicalisation）的概念不涉及價值判斷，只是判斷運動是否變成追求更深層的改變。李舉例，運動開始時示威者的訴求是成立獨立調查委員會，但在數月後演變為「解散警隊」，這就是激進化的一例。

法官杜麗冰亦就示威現場問卷調查提出質疑，指李立峯曾表示「光時」口號的意思可隨時間改變，那麼調查結果是否只代表參與者當天的意見。李回應稱，他所指的改變並非短時間的改變，而是以月份計算的改變。

（港區國安法）