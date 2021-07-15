唐英傑案作供 稱同場示威者可有不同訴求 李立峯批劉智鵬「光時報告」欠實證

就控方專家劉智鵬的報告，李立峯認為劉通過歷史和語言分析，得出「光時」口號只有一種詮釋，即口號必然指將香港從中國分離，說法缺乏實證數據支持，辯方的研究就是驗證該假設是否正確。李立峯批評劉的結論是建基於一種對溝通的固定理解，語言的使用慣例固然重要，但也不能忽視修辭（rhetoric）作為另一種語言的使用習慣，例如「革命」可用作代表「重要改變」。

修辭有使用習慣 革命可解重要改變

他又批評警方的統計報告，因示威現場的人有共同理念或訴求，但同時每人有各自獨立訴求。他以七一遊行為例，遊行的共同訴求是爭取民主，但參與遊行的同志團體、勞工團體等，各自有其口號和訴求。他又舉例，雨傘運動中示威者的共同訴求是「我要真普選」，但不同人對何謂真普選可有不同理解。

控方質疑無法肯定訪談者說真話 李：無原因說謊

控方盤問時質疑，李立峯的研究沒有2020年2至7月的問卷數據，問他為何不在被邀請成為專家證人後，再做問卷理解該時段發生的事。李回應稱，他不能回到過去，而且在2021年問人們2020年的看法，數據上不可靠。

控方又質疑焦點小組訪談的成效，指專家無法肯定參與者說真話。李稱他沒有測謊機，的確不能肯定，但強調參與者無原因要說謊。

控方問李立峯，劉智鵬的解讀是否正確，李稱不會說正確和不正確，因口號可有不同解讀，劉的解讀只是其中一個版本，而他本人不同意此解讀。

控方向李指出，警方統計報告比他的研究更可靠，李回應「當然不是」，重申警方報告的數據只能帶出口號在示威現場出現，並不能佐證劉智鵬的結論，並不同意控方所指，其研究不可靠亦與本案不相關。聆訊今續。

覆核不設陪審團敗訴 唐須付訟費

另外，唐英傑早前就審訊不設陪審團的做法提出司法覆核，於高院敗訴後再被上訴庭判敗訴。上訴庭昨就訟費頒下判辭稱本案無合理可爭辯之處，若處理不具勝訴機會的案件，恐怕有違公眾利益，下令唐英傑向律政司支付兩名大律師的訟費。

【案件編號：HCCC280/20、CACV293/21】

明報記者

（港區國安法）