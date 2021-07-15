京港澳辦視像研討會 夏寶龍明就國安法講話

劉兆佳：研討實施經驗 肯定止暴作用

保安局長鄧炳強昨出席立法會會議回應議員口頭質詢表示，香港恐襲級別維持中度，即有受襲可能，但沒具體情報顯示可能成為受襲目標，警方評估則不排除會出現「孤狼式襲擊」，但沒確實情報顯示會發生，維持中度級別是適當。他說，若掌握具體可靠情報顯示有恐怖組織計劃策動襲擊，會提升至高度級別，可能採取防禦措施包括要求港鐵及巴士乘客的隨身物品接受保安檢查、封閉部分港鐵站。

民建聯葛珮帆提到，歐洲有反恐法例禁止為恐怖主義行為辯解或美化，例如「寬恕恐怖主義罪」，關注本港會否就此立法。鄧炳強說目前法例包括《刑事罪行條例》第9及10條及《港區國安法》可處理類似行為。被問到設立假新聞法，鄧炳強說此涉及複雜和爭議議題，民政事務局長會認真研究。

路透：美最快周五就港發商業忠告

另外，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周二（13日）在例行記者會表示，以前僅限於中國內地出現的法治風險，已在香港愈來愈受關注，「我們知道一個健康的商業社會有賴法治，但香港實施的國家安全法持續破壞法治」。美國國務院周二向美國企業發出商業忠告，稱與中國新疆地區建立供應鏈及投資有違反美國法律的風險，路透社引述消息稱拜登政府最快周五也會就香港做出類似警告。普萊斯被問到時稱，目前沒任何關於對港未來政策要宣布，但會繼續呼籲國際社會持續關注香港法治受侵蝕，並向中港政府問責和對負責中國官員實施制裁。美國財政部拒絕評論《金融時報》日前報道華府將在本周就新疆及香港問題進一步制裁中國。

中方稱美打「香港牌」用心險惡

中國外交部駐港公署發言人回應普萊斯稱，國安法實施以來香港「迎來由亂及治的歷史轉折」，港人依法享有的權利自由「得到更好保障」，外資獲得更加安全、穩定和可預期的營商環境，美方「打『香港牌』阻遏中國發展的險惡用心昭然若揭」。

（路透社/新華社）

（港區國安法）