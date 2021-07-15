港大下逐客令 學生會須7日內遷出 屬會倘使用大樓要登記

身兼校舍事務委員會主席的羅哲基於信中促學生會7月21日前遷離大樓，並指學生會其後兩個月如須進入大樓以清理學生會及個人物品，須向物業處申請，否則房間將上鎖。

促評議會盡快與教務長討論合作社

至於學生會大樓內的合作社，羅哲基稱，若需繼續營業歡迎評議會與校方商討，並促評議會盡快與教務長及學生事務長討論有關事宜。

羅哲基續說，學生會屬會若希望繼續使用大樓，須7日內向校舍事務委員會登記，並與校方就使用條款達成協議（mutual agreement）；會址不在學生會大樓的屬會則不受影響。

特首林鄭月娥前日指出，若警務處認為有跟進空間，同意由執法機關跟進。保安局長鄧炳強昨被問到警方會否調查事件，他稱不逐一評論個案，但會調查任何違法的指控，不論違反《港區國安法》或刑事罪行，如有足夠證據會拘捕和檢控。

蔡子強：現屆做錯即否決學生會制度？

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，同意學生會評議會通過涉事議案是不恰當及錯誤，但反問是否因現屆學生做錯，港大便要否決多年以來建立的學生會制度。他說，中大及港大學生會曾於1980年代初分別去信國務院，支持民主回歸，獲時任總理趙紫陽回信讚揚愛國情懷。他認為，校方不宜做得「太盡（overdo）」，不同屆的學生會有不同想法，甚至有學生的想法曾獲北京同意。

港大前日宣布，不再承認港大學生會在校內的角色，會按大學程序嚴肅調查評議會事件，並根據調查結果，對涉事學生作進一步處理。據《香港大學條例》，由教務委員及學生組成的紀律委員會按校長命令處理投訴，並可譴責、罰款、暫時停學及逐出大學等，處分涉事學生。條例指出，有關投訴範圍包括學生被法院裁定觸犯罪行、襲擊或毆打、誹謗大學成員、故意損壞大學成員資產等，惟未涵蓋學生會評議會通過議案或發表時政言論等類似投訴。

前學生校委：盼校方讓學生改正

校董：撤議案不代表已解決

港大校委會前本科生代表李梓成昨於港台《千禧年代》指出，大學是進行教育，而非法庭，除了考慮對與錯，希望校方亦可探討如何實踐教育，令學生改正，籲外界給予空間。他又認為，現階段不應一刀切永久動搖學生會的地位，否則只會引致更多問題。

港大校董、民建聯張國鈞在同一節目稱，評議會道歉及撤回動議是最基本，但非代表事情已解決，涉事學生接受應有懲處是表示歉意的方式。

明報記者

（港區國安法）