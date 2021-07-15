槍擊持刀漢案 警司作供：符守則

「射手腳僅荷李活電影出現」

警司（槍械訓練）麥啟立（Andrew Mcgrenra）以專家證人身分作供稱，警員入職時會接受射擊、決策及戰術訓練，知道什麼情况下使用槍械。《警察通例》列明，致命襲擊的情况下，警員才可使用槍械，開槍時要瞄準目標人物的最大面積射擊。

被問到為何不射手腳，麥啟立稱當時事主持刀與店長糾纏，一旦警員射擊無效，會令店長生命受威脅，身邊人亦會有危險，形容射手腳是「for Hollywood only」，是不可能的任務。

他續說，即使警員與死者距離近，在危急關頭下，射中目標人物並不容易；當時死者使用已開鋒的刀襲擊，或對生命造成威脅。

麥啟立又稱，警員曾作出完整警告指示持刀者放下刀，即使第二次的開槍警告不完整，但情况危急，不容許警員說完這句話，開槍警員合乎規則。

法醫郭嘉琪供稱，死者胸口槍傷致死，多處內部器官創傷，導致大量出血，而且一槍射中死者心臟，即時停頓。案件押後至本周五，屆時死因裁判官將引導陪審團。

【案件編號：CCDI 258/19】