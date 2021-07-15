白衣人被告：拿棍自保 官：點解周地都係棍？ 不接納求情辯解 將重判指揮者

明報記者

法庭昨處理案中餘下3名被告的求情，分別為「肥林」林啟明（44歲）、燒烤場東主鄧懷琛（61歲）、八鄉橫台山河瀝背村村長鄧英斌（62歲）。代表鄧英斌的大狀求情指，被告任河瀝背村村長11年，受村民愛戴，獲逾百名八鄉村民聯署支持，以及元朗區議員沈豪傑撰寫求情信。辯方指鄧英斌當日與友人在市區用膳後回元朗，在鳳攸街聽到街坊稱「車站有事發生，有人入嚟元朗搞事」，故獨自到場了解。

村長稱聞「有人搞事」到場了解

官：有事報警啦 對警無信心？

法官葉佐文指不解有人到元朗「搞事」與河瀝背村有何關係，又為何鄧英斌會持棍到場。辯方解釋，村民會在站外轉乘小巴回村，而鄧英斌為保護自己遂在地上拾起棍。葉官遂問辯方，鄧英斌是否未到站前已預知要動武，辯方否認。葉官再問：「如果純粹睇咩事，有事就報警啦？」辯方同意，惟「警察理唔理就唔知」，葉官追問：「佢對警察無信心？」辯方在索取指示後稱「佢對警察有信心」。葉官質疑，既然如此，為何要持棍但不報警，辯方指鄧英斌聽到街坊稱已報警，但「差人（警察）無去」。

不解「睇下嘢」都拿棍

官指除非黑社會地盤講數

葉官指鄧英斌作為村代表應認識警察公共關係科，但辯方稱鄧英斌僅與他們開過會，隨即遭葉官質疑：「卡片都無張？咁村有事要搵區議員？」辯方解釋如有事，他會致電「999」。葉官再問，鄧英斌是否知悉警方未到場是因事情「雞毛蒜皮」，還是「危急大件事」都不到場，辯方指鄧英斌不清楚，只認為非「芝麻綠豆」的事，但沒感受到是涉及暴力。

葉官稱，「香港文明社會，點解一個人睇下嘢都會被襲，我唔明」，除非到黑社會地盤旁觀「講數」或會感擔憂，「但只係一個車站……好安全，男女老幼都可去」，葉官傾向不接受辯方的解釋。

稱害怕沒制暴 官：又要驚又要睇

另外，葉官又指當日白衣人在車廂內向乘客施襲，鄧英斌則站在月台目睹事件，辯方解釋他站在車門約3至4米外，只想看看有沒有村民在車廂內打人或被打，卻因害怕被襲而沒上前制止，約一分鐘後已到對面月台扔下棍。葉官直指鄧英斌「又要驚又要睇」的心態矛盾。對於有片段顯示鄧英斌曾在月台與白衣男子交談，辯方稱男子僅「擘大個口唞氣」，葉官反問：「唔識嘅人擘大個口向佢唞氣？」辯方說男子不久後已上前阻止白衣人，鄧英斌則礙於年紀大、身形不及男子魁梧而沒這樣做。

另一被告鄧懷琛大狀求情指，鄧懷琛到英龍圍後見村民與男子爭執，故想男子留下解釋，葉官認為沒合理辯解，涉非法禁錮他人更屬加刑因素，又指白衣人拉起元朗站捲閘後，鄧懷琛曾用傘柄敲閘，形容他「都好勇武」，辯方強調他起初沒持武器，其後為擊退施襲者才從地上拾起棍，葉官感到疑惑，問：「D5（鄧懷琛）執到支棍，D7（鄧英斌）又執到，個晚點解周地都係棍？」辯方則指無法解釋。

揮手白衣人就施襲 官認定「指揮者」

葉官指當時鄧懷琛手一指某方向，數名白衣人即加速趕上去打黑衣人，認定鄧懷琛就是指揮者，「案中無人有呢個位置」，直指其行為在案中最為嚴重，明言將重判。

代表林啟明的大狀指林認罪有悔意，只望法庭考慮他有年邁的母親、太太和女兒，可讓他早日獲釋與家人團聚。

【案件編號：DCCC 888/19、11 & 734/20】

（7.21襲擊案）

（反修例風暴）