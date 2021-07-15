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刀照帖文稱掃賭 區議員涉刑恐 警兩徵律政司意見 指毋須證意圖有行動

【明報專訊】元朗區議員何惠彬去年3月於其facebook專頁發帖斥區內長者非法聚賭情况嚴重，並貼出一柄刀的照片，聲稱會「掃場」。警方昨以涉嫌企圖刑事恐嚇，於其天水圍住所將他拘捕，案件下周四（22日）在屯門裁判法院提堂。何惠彬昨午12時半於facebook專頁宣布已辭任區議員。

昨被捕下周四提堂 檢寓所兩電腦

警方元朗警區（刑事）總督察歐陽德表示，於去年3月22日接獲匿名投訴，指何惠彬在21日發出的「掃場」帖文令其擔心。元朗警區重案組第3隊經深入調查及兩次向律政司徵詢意見，昨晨6時許到何惠彬的寓所將他拘捕，並檢走兩部電腦及一柄與貼圖相似的刀，探員其後亦搜查其議辦，但沒有發現。何惠彬將被落案起訴一項企圖刑事恐嚇罪，將給予法庭擔保，案件將於下周四在屯門裁判法院提堂。

歐陽德續說，案情表面簡單，但調查相對複雜，加上兩次徵詢律政司意見，故需時較長，法律上其行為令正常人擔心、安全受威脅，即屬刑事恐嚇，毋須證明意圖及落實行為。

何惠彬去年3月21日於其facebook專頁發文，指天耀邨有長者聚賭又對其他街坊造成滋擾，稱兩日後下午1時到耀逸樓樓下「掃場」，向聚賭長者「訓吓話，封左（咗）個場掃吓地、拖吓地之類」，文章附有一柄刀圖片。何惠彬當時曾向本報稱，圖片形容投訴者同聚賭街坊「手背係肉，手心又係肉，拮唔落手」的意思。

大律師：徵律政司 反映證據不強

執業大律師陸偉雄表示，何惠彬僅發帖文及圖片，警方目前僅在其寓所檢獲一柄刀，未能確認何惠彬有否應約「掃場」，亦未確定他是否開玩笑，目前證據下控企圖刑恐有相當難度，又認為警方兩度向律政司索取意見才能決定提告，亦反映證據不強，對能否入罪拭目以待。

何惠彬為前街工成員，2019年區議會選舉擊敗民建聯司徒駿軒。去年6月，何因不滿街工不保證遵守立法會選舉民主派初選結果，宣布退出街工。

相關字詞﹕辭職 區議員 選擇性執法 政治打壓 刑事恐嚇

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